Rebić otvorio dušu nakon poraza: 'Ovo je cirkus, znate što mi je rekao nakon utakmice?'

Hajduk je dvaput vodio na Rujevici, ali je Rijeka na kraju slavila s 3-2 i plasirala se u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, postigavši posljednja dva pogotka u 19. i 20. minuti sučevog dodatka.

Utakmicu su obilježile i odluke Patrika Kolarića, a po njemu je nakon utakmice opleo i Ante Rebić.

"Prvo bih čestitao Rijeci i htio bih vam ispričati anegdotu prije utakmice, dok smo bili u tunelu. Majstorovićevu sinu sam kum na krštenju i govorim mu: "Pajdo, jedini koji može us*at ovu utakmicu je ovaj tu" i pokazujem mu na suca. Zašto? Jer već neki put zaredom ili je nedovoljno kvalitetan ili je nedovoljno pripremljen, ili ima tremu, ili stvarno ne znam što. Ali jako loše. Ne kažem da nas je sudac pokrao u nekoj situaciji, ali cijela utakmica je vođena tako loše da postavljam pitanje.

Mi treniramo svaki dan, ponedjeljak, utorak, srijeda da bismo bili bolji. Zašto? Suci rade istu stvar u Hrvatskoj. Znam što rade vani, ne znam što rade u Hrvatskoj. Pa bih samo molio nekoga tko kontrolira suce i suđenje da ih testiraju na neki način. I sudac Lovrić, koji radi cirkus, realno, skoro svaki vikend, i ovaj danas, je neprihvatljivo da sudi prvu ligu. Zašto? Jer tu su djeca, Skela, Šime, ne znam ni ja, koji dođu nakon utakmice i plaču u svlačionici. To nije način da se igra nogomet i odgajaju djeca", kazao je Rebić za 24Sata.

"Rekao sam i njemu istu stvar nakon utakmice, on mi govori: "Trebao sam ti dati tri crvena!". "Pa zašto nisi". Nakon prvog Ante ide u svlačionicu i to je to. Ne znam, ne razumijem, evo. Nije nas sudac uništio, nego jednostavno svojim odlukama tijekom utakmice, kriterijem u koji on uopće nije siguran. Sudi njima penal za 1-1 i pričam s Orečom i Majstorovićem da će nama u idućih sedam minuta suditi sve. I tako je bilo, možete pogledati snimku. Svaki polufaul, ne-faul je bio naš", oštar je bio Rebić.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama uoči starta sezone: FIA razmatra otkazivanje utrka, kalendar Formule 1 pod upitnikom