KORAK DO SNA

United lovi petu pobjedu u nizu: Može li Carrick nastaviti nevjerojatnu formu i 'spasiti' navijača?

United lovi petu pobjedu u nizu: Može li Carrick nastaviti nevjerojatnu formu i 'spasiti' navijača?
Foto: Andrew Yates/imago Sportfotodienst/profimedia

Posljednji put je Manchester United do pet pobjeda u nizu stigao tijekom siječnja i veljače 2024., kada je pobijedio Newport County, Wolvese, West Ham, Aston Villu i Luton.

10.2.2026.
13:19
Sportski.net
Andrew Yates/imago Sportfotodienst/profimedia
Manchester United danas igra protiv West Hama. Nakon što su posljednjih godina bili u velikoj krizi, a posljednjih godinu i pol u najvećoj u svojoj novijoj povijesti, sada su 'Crveni vragovi' preporođeni.

Pod vodstvom bivšeg dirigenta Sir Alexa Fergusona, Michaela Carricka, stigli su do četiri pobjede u nizu, a peta bi značila dolazak na 47 bodova – devet iza vodećeg Arsenala, koji bi također imao utakmicu manje. Ta pobjeda protiv trenutno 18. West Hama dala bi nadu navijačima da ova sezona ipak može završiti uspješno, a neki bi se vjerojatno i potajno nadali uključenju u borbu za titulu.

No, pobjeda bi ipak posebno draga bila jednom navijaču – Franku Ilettu. Ovaj navijač Manchester Uniteda zakleo se kako se neće šišati dok god United ne pobijedi pet utakmica u nizu. Od tog obećanja do danas prošlo je 493 dana te je Ilett poprilično "zarastao".

Navijač je otkrio kako nikada nije mislio da će toliko dugo čekati novu frizuru, ali da mu je drago što je do četiri pobjede koje su ga dovele na milimetar "slobode" došlo nakon velikih utakmica. United je pobijedio Manchester City, Arsenal, Fulham i Tottenham, a ako pobijedi West Ham, Ilett će se ošišati i donirati kosu bolesnoj djeci. Posljednji put je Manchester United do pet pobjeda u nizu stigao tijekom siječnja i veljače 2024., kada je pobijedio Newport County, Wolvese, West Ham, Aston Villu i Luton.

Za kraj dodajemo i zanimljivost. Ovo je Carricku drugi mandat na klupi engleskog velikana. U prvom mandatu na klupi je odradio tri utakmice te pobijedio u dvije i remizirao u trećoj. Ove se sezone vratio u klub nakon otkaza Rubenu Amorimu kao privremeno rješenje, a do sada je odradio četiri utakmice i pobijedio u sve četiri. Ako ovako nastavi, privremeno rješenje vrlo lako moglo bi postati stalno.

Manchester UnitedPremier LeagueMichael Carrick
