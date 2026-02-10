Anušić najavio datum početka vojne obuke: 'Ovih dana će biti upućeni pozivi kandidatima'
'Do kraja mjeseca će se sve definirati, znat ćemo broj onih koji će se pozvati na priziv savjesti', kaže Anušić
Odaziv ročnika na liječnički pregled za temeljno vojno osposobljavanje je 95 posto, a prolaznost na 90-ak posto, izjavio je u utorak potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te najavio da vojna obuka kreće 9. ožujka kada će prvi ročnici ući vojarne u Kninu, Slunju i Požegi.
"Ovih dana će biti upućeni pozivi kandidatima budućeg temeljnog vojnog osposobljavanja i do kraja mjeseca će se sve definirati, znat ćemo broj onih koji će se pozvati na priziv savjesti, koji će tražiti drugi model služenja domovini i 9. ožujka će oni koji se odluče za vojnu obuku ući u vojarne i započinjemo s temeljnom vojnom obukom", kazao je Anušić nakon ispraćaja osmog kontingenta Oružanih snaga RH u Mađarsku.
Do sada je odaziv na liječnički pregled 95 posto, a prolaznost na nekih 90-ak posto, dodao je ministar upitan o provođenju liječničkih pregleda ročnika koji su već dobili pozive za temeljno vojno osposobljavanje (TVO).
"To su očekivane brojke. Mi smo vršili određene ankete i naša su predviđanja da će se oko 70 posto mladića odlučiti za TVO, što je izuzetno velik postotak i što zadovoljava sve naše planove i projekcije koje smo si zadali kada smo započeli s projektom TVO-a", rekao je.
Instruktori su spremni
Anušić je naglasio kako su instruktori spremni za preuzeti mladiće i djevojke koje se jave dragovoljno na dvomjesečno odsluženje vojne obuke te početak TVO-a u sve tri vojarne - Slunj, Knin i Požega. Paralelno se radi na uređenju i proširenju kapaciteta u drugim vojarnama u ostatku Hrvatske - Belom Manastiru, Dugom Selu, Varaždinu, Puli, Benkovcu, dodao je.
"To znači da ćemo postepeno povećavati broj onih koji će odlaziti na TVO jer ova prva godina i prva generacija neće zaživjeti u punom broju jer će jedan velik broj automatski dobivati odgodu zbog školovanja i nekih drugih razloga. Onda će se polako puni kapacitet puniti za neke tri do četiri, maksimalno pet godina", istaknuo je.
Anušić o Piletiću: Napravio je velike pomake
Govoreći o odlasku ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića, Anušić je poručio kako odlazi s napravljenim velikim pomacima i konkretnim stvarima iza sebe.
"Nažalost, politika melje svoje sudionike, to je i u ovom slučaju. Piletić iza sebe ostavlja konkretne stvari, napravio je jako velike pomake u razvoju Ministarstva i djelokruga tog Ministarstva. Nastavlja (Alen) Ružić za kojeg vjerujem da će biti odličan ministar, dolazi iz vrlo sličnog sektora, očekujem da će nastaviti raditi posao u Ministarstvu kako se očekuje od njega i kako je, na kraju krajeva, i ministar Piletić radio", ustvrdio je.
Naglasio je kako je resor socijale jako težak, vrlo kompliciran, problematičan i stresan te da nikome nije lako voditi ga.
"Nažalost, kada napravite puno stvari, a jednu ne uspijete napraviti ili omaškom ili ne napravite kako treba, ona se pripisuje kao primarna, a ne sve ono što ste do sad činili. Jako težak resor, treba imati razumijevanja za ministra Piletića i za novog ministra", rekao je Anušić koji, otkrio je, nije znao prije jučerašnje sjednice Predsjedništva HDZ-a da Piletić odlazi s funkcije ministra.
"To je odluka ministra Piletića koji je razgovarao o tome s onim s kime je trebao razgovarati, ali saznali smo onog trenutka kada je trebalo o tome donijeti odluku, na Predsjedništvu", poručio je.
