Emotivni prizori: Hrvatski vojnici se rastali s obiteljima - idu u misiju NATO-a

Hrvatski kontingent u sklopu NATO aktivnosti prednjih kopnenih snaga otišao je u utorak Mađarsku, a svečanom ispraćaju nazočio je i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić koji je istaknuo da je Hrvatska vojska u misijama pokazala da je jedna od najkvalitetnijih vojski svijeta. U vojarni "1. gardijska brigada Tigrovi - Croatia" na rok od šest mjeseci ispraćena su 64 pripadnika 8. kontingenta Oružanih snaga RH među kojima je osam žena na rok od šest mjeseci, a zapovjednik mu je bojnik Robert Glavina.

Ministar Anušić rekao je da je odlazak naših vojnika u NATO-ovu misiju u Mađarsku još jedna prilika pokazati što je pobjednička Hrvatska vojska radila, iz kakvog je temelja nastala i u što je izrasla.

"Danas su Oružane snage RH članice NATO-a, danas su naše Oružane snage respektabilne i danas je proces njihove modernizacije i opremanja u punom jeku. Danas Oružane snage RH započinju sa provedbom temeljnog vojnog osposobljavanja", rekao je.

'To nemojmo nikada zaboraviti'

Zahvalivši im na svemu što rade za državu i narod, Anušić je rekao i da hrvatski narod najviše povjerenja ima u Hrvatsku vojsku te zaželio da tako i ostane. Naglasio je i da su u svim misijama naši vojnici pokazali da su hrvatski vojnik i Oružane snage RH jedne od najkvalitetnijih, najpripremljenijih i najdiscipliniranijih vojski svijeta.

"Naši prethodnici su bili pripadnici pobjedničke hrvatske vojske koja je u paklu rata i krvi uspjela osloboditi i obraniti hrvatsku državu. To nemojmo nikada zaboraviti. Mi smo možda jedina vojska, članica NATO-a, koja ima takvu povijesti i kredibilitet", poručio je.

Zapovjednik Operativnog središta Glavnog stožera Oružanih snaga brigadni general Željko Ljubas rekao je da naša zemlja sudjelovanjem u toj NATO-ovoj misiji pokazuje spremnost u implementaciji savezničkih odluka te nastavlja graditi međunarodnu vjerodostojnost te politički i vojni kredibilitet u okviru NATO-a. Istaknuo je i da pripadnici naših Oružanih snaga danas sudjeluju u desetak misija i operacija diljem svijeta radi pružanja potpore u očuvanju mira i stabilnosti u svijetu.

Zapovjednik 8. kontingenta bojnik Robert Glavina poručio je da će njihovim sudjelovanjem u sklopu NATO aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Mađarskoj uspješno doprinijeti izgradnji zajedničke sigurnosti i potvrditi da su pripadnici Oružanih snaga osposobljeni za izvršenje zadaća u multinacionalnom okruženju i u svim uvjetima.