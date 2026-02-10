Najmanje 15 mrtvih u urušavanju dvije zgrade: Očajnička potraga za preživjelima

Najmanje 15 ljudi poginulo je u nedjelju nakon što su se dvije stambene zgrade srušile do temelja u Libanonu u nedjelju. Spasilačke službe očajnički su pretraživale planinu urušenog betona u gradu Tripoliju izvlačeći preživjele iz ruševina. Jedan od osam preživjelih koje su spasioci izvukli bio je 13-godišnji dječak. Tragedija se dogodila u naselju Bab al-Tabbaneh, jednom od najsiromašnijih područja u gradu. Zgrade su bile susjedne, a sastojale su se od dva bloka, svaki sa šest stanova.

Abdel Hamid Karimeh, predsjednik gradskog općinskog vijeća, rekao je da ne može potvrditi koliko se ljudi još vodi kao nestalo. Urušavanja zgrada nije rijetko u Tripoliju. Zapravo, ovo je drugi takav smrtonosni incident u gradu u samo tjedan dana.

Tijekom noći održali su se prosvjedi ispred domova političara. Karimeh je proglasio Tripoli "gradom pogođenim katastrofom" zbog nesigurnih zgrada, dodajući:

Zgrade su stare i neodržavane

"Tisuće naših ljudi u Tripoliju ugrožene su zbog dugogodišnjeg zanemarivanja. Situacija je izvan mogućnosti općine Tripoli", rekao je. Upozorio je da je problem nesigurnih zgrada dugotrajan i potaknut višestrukim čimbenicima. Rekao je da su mnoge zgrade u Tripoliju stare između 60 i 70 godina te da su premašile svoj konstrukcijski vijek trajanja bez osnovnog održavanja, što povećava rizik od urušavanja. Problem, dodao je, premašuje kapacitete općine i samih stanovnika, pozivajući na izravnu intervenciju države.

Suzanne Jabbour, predsjednica Pododbora Ujedinjenih naroda za sprječavanje mučenja, upozorila je da ponovljeno urušavanje zgrada naglašava zabrinjavajući obrazac kasnog odgovora na krizu i nedostatak prevencije i planiranja.

"U Tripoliju, u Libanonu, ne ruše se samo zgrade, već i osjećaj sigurnosti ljudi. Obitelji i djeca žive pod stalnom prijetnjom, jer stanovanje ne pruža zaštitu, dostojanstvo ili sigurnost. Ekstremno siromaštvo, u kombinaciji sa strukturnim zanemarivanjem, predstavlja sustavno kršenje ljudskih prava. Izravno potkopava pravo na odgovarajući smještaj i dovodi živote u opasnost", napisala je X-u.

Libanonski kabinet je nakon sastanka izjavio da će čak 114 blokova kojima prijeti urušavanje biti evakuirano u sljedećem mjesecu.