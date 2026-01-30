Raste strah od trećeg svjetskog rata! Hezbollah poslao ozbiljno upozorenje Trumpu

Dok su strahovi od napada na Iran na samom vrhuncu, američki predsjednik Donald Trump otkrio je svoje razgovore s iranskim dužnosnicima u kojima je posljednjih nekoliko dana iznio ultimatume. Odlučno je rekao ne nuklearnom oružju te naredio da se prestanu ubijati prosvjednici. Kaže da planira još, piše Express.co.uk.

U srijedu su USS Abraham Lincoln i udarna skupina nosača američkih zrakoplova nastavili putovanje prema Zaljevu i već su na dometu napada na naciju čija je vlada, kako se vjeruje, ubila između 5000 i 30.000 vlastitih građana u brutalnom obračunu s prosvjednicima protiv režima.

"Trenutno imamo mnogo vrlo velikih, vrlo moćnih brodova koji plove prema Iranu. I bilo bi sjajno kad ih ne bismo morali koristiti. Rekao sam im dvije stvari; prvo, bez nuklearnog oružja. I drugo, prestanite ubijati prosvjednike. Morat će nešto poduzeti", rekao je Trump na crvenom tepihu na premijeri filma "Melania".

'Svaki napad aktivirat će vulkan'

Trumpa je iranski opunomoćenik ranije u srijedu upozorio da bi svaki napad na naciju mogao "pokrenuti vulkan u regiji" jer strahovi od potencijalnog trećeg svjetskog rata rastu na alarmantne razine. Upozorenje je došlo od visokog dužnosnika libanonskog Hezbollaha, prema iranskoj državnoj Press TV.

Nawaf al Moussawi tvrdi da predsjednik Trump želi učiniti jednu od dvije stvari - postići dogovor s Iranom ili demontirati režim. Ali također je uputio zastrašujuću prijetnju SAD-u zbog bilo kakvog napada na Iran, upozoravajući da je "ono što Sjedinjene Države sputava njihova nemogućnost predviđanja posljedica napada". Komentirajući Hezbollahov potencijalni odgovor na bilo kakav napad, Moussawi je navodno rekao: "Preći ćemo taj most kad dođemo do njega."

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov komentirao je nakon upozorenja, pozivajući na suzdržanost između SAD-a i Irana. Rekao je da Moskva "poziva na suzdržanost svih strana" te da bi svaka upotreba sile protiv Teherana mogla stvoriti regionalni kaos i "dovesti do vrlo opasnih posljedica".

Iran je u stanju visoke pripravnosti zbog mogućeg američkog napada otkako je Donald Trump otkrio da se "još jedna prekrasna armada" kreće prema Bliskom istoku. Iran je odgovorio porukom visokog dužnosnika koji je upozorio da će se svaki napad tretirati kao "totalni rat", obećavajući odgovor na svako kršenje iranskog suvereniteta.

