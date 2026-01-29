FREEMAIL
STIGLA JASNA PORUKA /

Amerika kreće u novi udar? 'Bit ćemo spremni izvršiti bilo kakvu odluku...'
Foto: Sipa Usa/ddp Usa/profimedia

Napetosti između SAD-a i Irana naglo su porasle nakon krvavog gušenja prosvjeda diljem Irana

29.1.2026.
21:22
Hina
Sipa Usa/ddp Usa/profimedia
Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je u četvrtak da će američka vojska biti spremna izvršiti bilo kakvu odluku predsjednika Donalda Trumpa o Iranu kako bi osigurala da Teheran ne nastavi s razvojem nuklearnog oružja.

S obzirom na velike američke vojne snage okupljene u regiji, Trump je na sjednici kabineta zatražio od Hegsetha komentar o situaciji.

"Oni ne bi trebali težiti nuklearnim sposobnostima. Bit ćemo spremni izvršiti što god ovaj predsjednik očekuje od Ministarstva rata", rekao je Hegseth, referirajući se na neslužbeno preimenovanje Ministarstva obrane unutar Trumpove administracije.

Krvavo gušenje prosvjeda

Američki dužnosnici navode da Trump razmatra opcije, ali još nije odlučio hoće li napasti Iran. Napetosti između SAD-a i Irana naglo su porasle nakon krvavog gušenja prosvjeda diljem Irana koje su proteklih tjedana provele tamošnje klerikalne vlasti.

Trump je više puta prijetio intervencijom ako Iran nastavi ubijati prosvjednike, no prosvjedi diljem zemlje zbog gospodarske krize i političke represije u međuvremenu su jenjali.

Rekao je da će Sjedinjene Države djelovati ako Teheran nastavi razvijati svoj nuklearni program nakon zračnih napada izraelskih i američkih snaga na ključna iranska nuklearna postrojenja u lipnju prošle godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Gost Direkta Iranac u Hrvatskoj kojem je u prosvjedima ubijen prijatelj: Hoće li prestati brutalnost režima?

IranNuklearno OružjeDonald TrumpPete Hegseth
