Štimac preporučio svog igrača Daliću: 'Igra na deficitarnoj poziciji, ima predivnu tehniku...'

Mostarski Zrinjski napravio je dobar rezultat u prvom susretu doigravanja za plasman u osminu finala Konferencijske lige protiv favorizirane engleske momčadi Crystal Palace odigravši na svom terenu 1-1.

Momčad Igora Štimca hrabro se suprostavila i ostvarila iznimno vrijedan rezultat za bosanskohercegovačkog predstavnika u europskim natjecanjima.

Nakon utakmice Štimac je ishvalio svoju ekipu, a na konferenciji za medije je otkrio da je jednog nogometaša, braniča Duju Dujmovića (22) preporučio izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću.

"Duju sam preporučio Zlatku Daliću. Igra na deficitarnoj poziciji, ima predivnu tehniku, superioran je u igri glavom, miran na lopti i ima srce. Rekao sam mu da bude strpljiv, da skuplja iskustvo. Bit će vremena za velike stvari i transfer. Drago mi je da je s nama, odbili smo nekoliko klubova", otkrio je Štimac.

Dujmović, 190 centimetara visoki stoper, za Zrinjski igra od siječnja prošle godine kada je stigao iz Rijeke. Karijeru je započeo u Solinu. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 400 tisuća eura.

