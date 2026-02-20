FREEMAIL
SUSJEDI SE NAKLONILI /

Kakvi hvalospjevi za Štimca: 'Možete ga voljeti, možete i mrziti, ali nemate pravo to komentirati'

Kakvi hvalospjevi za Štimca: 'Možete ga voljeti, možete i mrziti, ali nemate pravo to komentirati'
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Štimac napravio senzaciju sa Zrinjskim

20.2.2026.
8:22
M.G.
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Igor Štimac, bivši hrvatski izbornik, u četvrtak je sa svojim klubom, Zrinjskim iz Mostara, napravio senzaciju odigravši na svom terenu 1:1 s favoriziranim engleskim prvoligašem Crystal Palaceom u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige.

Nakon utakmice slijevale su se brojne pohvale za Zrinjski i Štimca, a među njima se izdvaja objava drugog BiH kluba, HNK Kruševa, koja je posvećena hrvatskom treneru.

"Možete ga voljeti, možete i mrziti, ali nemate pravo komentirati njegovo nogometno znanje. Ovo je trenerski doktorat. Ekipa iz BiH, predvođena ovim čivjekom večeras je pokazala da se ravnopravno može nositi sa engleskim premijerligašem.

Kapa dolje, Igor Štimac.

HNK Kruševo ovim putem upućuje iskrene čestitke našim sportskim prijateljima HŠK Zrinjski Mostar na još jednom vrhunskom rezultatu.

Ponosni na Vas", objavili su iz Kruševa na Facebooku.

U utakmici u Mostaru engleski premierligaš je poveo u 44. minuti kada je Ismaila Sarr doveo goste u vodstvo pred odlazak na odmor. Zrinjski se nije predavao i u nastavku je uspio izjednačiti, pogodak je postigao hrvatski krilni napadač Karlo Abramović nakon brze akcije u 55. minuti. To je rasplamsalo strasti među navijačima i donijelo Mostarcima značajan rezultat pred uzvrat.

Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Londonu, a Zrinjski će pokušati iskoristiti rezultat iz Mostara kako bi izborio povijesni plasman u daljnju fazu Konferencijske lige. 

POGLEDAJTE VIDEO: Lucas Pinheiro Braathen ispisao povijest pa zaplesao poput pravog Brazilca

