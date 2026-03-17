Ugradili novo brojilo, a onda ih šokirali računi: 'Pisao sam žalbu, ali nitko nije dolazio'

S prosječnih 120 eura na mjesec, račun za struju u studenom Draganu Starincu iz Ivankova skočio je na više od 300 eura, što se dogodilo odmah nakon ugradnje novog digitalnog brojila.

"To ne može biti ta potrošnja nikako! Kolega ima pekaru, trgovinu, kućanstvo, i 502 eura je dobio struje, mi sami u kućanstvu i 313 eura! Kad je došao na 313 onda sam otišao, pisao sam tamo žalbu, nije nitko dolazio, pa sam opet došao nakon dva tjedna rekli su bio je djelatnik pregledao je sat i sve je uredu", ogorčen je gospodin Dragan.

Dolazak djelatnika HEP-a, kaže, nisu vidjeli ni ukućani, a ni nadzorne kamere koje ima na kući.

Starinec ponavlja: "Joj, kaže, onda je pogriješio, kod vas nije uopće bio. I onda piši ponovo dopis, kaže sat mora ići na baždarenje. Kažem, pristajem neka ide na baždarenje, evo doći će netko sutra, preksutra. Prođe opet mjesec dana, dolazi novi račun 300 eura".

Nije jedini

Poslao je, kaže, sedam dopisa i žalbi, a odgovor iz Elektre bio je kratak - ako ne plati, isključit će mu struju.

Dragan iz Ivankova nije jedini kojem je zamjena brojila donijela veće račune. Sličan scenarij i u Zagrebu.

Zagrepčanka Renata Turujlija prepričava: "Zamijenjeno je brojilo, doviđenja, dobrodošli u digitalno doba – a za mjesec dana šok! Dolazi obračun, kao i svake godine za prethodnih šest mjeseci, tisuću eura! Manje – 900 i nešto eura razlike. To je ekvivalent našeg kućanstva za dvije i pol do tri godine potrošnje".

Poslala je, kaže, prigovor na koji je osam dana kasnije dobila i odgovor. "Šturi odgovor – da su tehničari očitali brojilo i da je to stanje po procijenjenoj potrošnji", kazala je.

U HEP-u kažu da je povećanje računa posljedica kombinacije više čimbenika. Ako je račun temeljen na stvarnom očitanju, visina potrošnje ovisi o navikama potrošača, vremenskim uvjetima, te broju dana obuhvaćenih obračunom. Ako je račun temeljen na procjeni, moguće je da procijenjena potrošnja odstupa od stvarnog stanja brojila. Tada, svaki kupac ima pravo uložiti prigovor na račun, uz dostavu očitanog stanja brojila, te zatražiti korekciju obračuna i/ili mjesečnih novčanih obveza.

Što napraviti u takvoj situaciji?

Što mogu napraviti građani u tom slučaju? Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača pojašnjava: "Ljudi to ne znaju pa misle otkud meni onda ta velika potrošnja. Imaju pravo prigovoriti na takav račun, do onog datuma dospijeća. Nesporni dio se plaća, a sporni se osporava navodeći razloge, dakle kod mene je zadnje očitavanje bilo 18 mj., prije dvije godine, a zastara za potraživanja za električnu energiju je godinu dana, pozivam se na zastaru i tražim da se ono sve izvan godine dana stornira".

Iz HEP-a poručuju - od studenog je skuplja energija, a od siječnja i mrežarina. Računi su, tvrde, rasli u prosjeku 12 posto, a oni koji su potrošili više od tri tisuće kilovat sati u pola godine i do 35 posto.

Je li problem u potrošnji ili u brojilu, pita se i Dragan iz Ivankova: "Kad sam rekao da ćete vi doći s današnjim danom odmah su došli i mijenja se sat. Nadam se da će mi se vratiti ovi novci nazad jer ispada da sam za tri mjeseca platio 1000 eura struje".

Brojilo je na ispitivanju, a odgovor stiže s uplatnicom u travnju.