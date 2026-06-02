Petar Panjkota progovorio o pobjedi u Potjeri: 'Kiksao sam više nego što sam mislio da hoću'

RTL-ov reporter Petar Panjkota i studentica matematike Tamara Matuško zajedno su obilježili jubilarno 1850. izdanje Potjere, u emisiji HRT-a koja je donijela uzbuđenje, preokrete i na kraju zajedničku pobjedu vrijednu 14.500 eura.

Panjkota je reporter s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu, poznato lice emisije Direkt Mojmire Pastorčić, ali i veliki ekspert za vanjsku politiku, sport i američke predsjedničke izbore. U svojoj bogatoj karijeri radio je intervjue s brojnim političarima poput Aleksandra Vučića i Kolinde Grabar-Kitarović, kao i slavnim sportašima poput Shaquillea O’Neala, a sada se okušao i u jednom od najpopularnijih televizijskih kvizova.

Nakon pobjede razgovarali smo s Panjkotom koji nije želio previše veličati vlastitu izvedbu. Smatra da je uspjeh bio rezultat kombinacije znanja, timskog rada, ali i ponešto sreće.

"Ne bih htio umanjivati uspjeh, a uspjeh je svakako tu, ali definitivno je činjenica da se dogodio splet raznih sretnih okolnosti. Kiksao sam više puta nego što sam mislio da ću", priznao je.

Objasnio je kako iskustvo rada pred kamerama nije bilo od velike pomoći kada su pitanja počela stizati jedno za drugim.

"U trenutku kad pitanje ide, moraš biti sto posto unutra i slušati svaku riječ koja se izgovara. Nekad čuješ točan odgovor koji nisi dao pa razmišljaš zašto ga se nisi sjetio, a već dolazi iduće pitanje", rekao je.

Posebno pohvalio mladu suigračicu

Panjkota je posebno istaknuo svoju suigračicu, za koju smatra da je odigrala ključnu ulogu u osvajanju novca.

"Moram pohvaliti prije svega 24-godišnju studenticu matematike Tamaru Matuško, koja je bila sa mnom i zahvaljujući kojoj smo ostvarili uspjeh. Ona se sjetila eukaliptusa i Ozzyja Osbournea. Bitno je da su dvije glave bile, a ne samo jedna. Da sam bio sam, sigurno se ovo ne bi dogodilo", rekao je.

Dodao je kako mu je nastup u Potjeri bio sjajno iskustvo, pogotovo zato što je godinama odgađao prijavu.

"Drago mi je da sam probao. Godinama sam odgađao prijavu, a sad mi je drago što sam se konačno odvažio", kazao je.

Odmah pobijedio u prvom nastupu

Za Panjkotu je ovo bio prvi televizijski kvizaški nastup, a odmah ga je završio pobjedom.

"To se ne događa često. Kao što se ne događa često da sa samo devet pitanja u završnoj potjeri osvojiš novac. Ovaj put je lovkinja možda malo više griješila nego inače i to nam je otvorilo priliku", rekao je.

Iako nije imao veliku tremu, priznaje da ga je iznenadio način na koji mozak funkcionira pod pritiskom.

"To nije stvar treme. Jednostavno ti je mozak na previše strana. Teško je objasniti što se sve događa u glavi kada sekunde neumoljivo cure. Dogodi se da se ne možeš sjetiti nečega što bi u bilo kojoj drugoj situaciji znao bez problema", objasnio je.

Već razmišlja o Superpotjeri

Nakon uspješnog nastupa u Potjeri, Panjkota ne skriva da ga privlači i novi izazov.

"Razmišljam definitivno o Superpotjeri jer mislim da ima prostora za bolji nastup od ovoga", otkrio je.

A što će napraviti s osvojenim novcem?

"Vidjet ćemo. Sigurno neko ekstra obiteljsko putovanje, ne ništa pretjerano fensi, ali idemo. I za dijete, za sina Roka. Nešto će mu se malo skuplje kupiti", zaključio je Panjkota kroz smijeh.