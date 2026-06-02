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RAZOČARANI VATRENI /

Hladan tuš na Rujevici: 'Bilo je teško, moramo izvući pouke'

Hladan tuš na Rujevici: 'Bilo je teško, moramo izvući pouke'
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nikola Vlašić obratio se novinarima nakon poraza od Belgije

2.6.2026.
21:09
M.G.
Nel Pavletic/PIXSELL
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Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Nikola Vlašić obratio se medijima nakon poraza Vatrenih od Belgije (0:2) na Rujevici u predzadnjem testu prije odlaska na Svjetsko prvenstvo.

"Bila je ovo teška utakmica. Belgija je odlična reprezentacija. Kontrolirali smo veći dio utakmice. Kad su zabili prvi gol, povukli su se u niski blok i nisu baš stvarali šanse. Čekali su priliku da izađu u kontru. Kasnije su zabili za 0:2. Ovo je prijateljska utakmica, a na nama je da se uigramo do Svjetskog prvenstva", rekao je u mix-zoni pa zaključio:

"Moramo izvući pouke iz ovoga i ići dalje. Imali smo deset izmjena, izbornik je dao svima šansu i to je lijepo."

Posljednju prijateljsku utakmicu Hrvatske uoči SP-a, protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

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