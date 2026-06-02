Hladan tuš na Rujevici: 'Bilo je teško, moramo izvući pouke'

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Nikola Vlašić obratio se medijima nakon poraza Vatrenih od Belgije (0:2) na Rujevici u predzadnjem testu prije odlaska na Svjetsko prvenstvo.

"Bila je ovo teška utakmica. Belgija je odlična reprezentacija. Kontrolirali smo veći dio utakmice. Kad su zabili prvi gol, povukli su se u niski blok i nisu baš stvarali šanse. Čekali su priliku da izađu u kontru. Kasnije su zabili za 0:2. Ovo je prijateljska utakmica, a na nama je da se uigramo do Svjetskog prvenstva", rekao je u mix-zoni pa zaključio:

"Moramo izvući pouke iz ovoga i ići dalje. Imali smo deset izmjena, izbornik je dao svima šansu i to je lijepo."

Posljednju prijateljsku utakmicu Hrvatske uoči SP-a, protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.