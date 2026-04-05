Vlašić vodio Torino do pobjede, a evo zašto to Dinamu nosi čak tri milijuna eura
Torino je s 36 bodova došao do 12. mjesta, a Pisa je ostala na 18 bodova doživjevši već 17. poraz u ovoj sezoni
Nogometaši Torina s minimalnih 1-0 su pobijedili na gostovanju u Pisi i tako domaćinu još više otežali borbu za ostanak u elitnom razredu talijanskog klupskog nogometa.
Pobjednički pogodak je u 80. minuti postigao škotski napadač Che Adams, koji je u 63. minuti ušao u igru umjesto hrvatskog centarfora Sandra Kulenovića.
Uz njega je u početnoj postavi Torina s kapetanskom vrpcom bio i Nikola Vlašić koji je odigrao cijelu utakmicu.
Vrata Pise vrlo dobro je branio Adrian Šemper, a kod pogotka je bio potpuno nemoćan.
Torino je ovom pobjedom stigao do 36 bodova i gotovo pa osigurao ostanak u Serie A. Sedam kola prije kraja prvenstva ima devet bodova prednosti ispred zone ispadanja. To je vijest koja se s velikim zanimanjem prati i u Dinamu, jer posudba Sandra Kulenovića u talijanski klub sadrži klauzulu o obveznom otkupu ugovora. Realizacija tog transfera, koja je sada gotovo sigurna, donijet će u blagajnu maksimirskog kluba oko tri milijuna eura.
