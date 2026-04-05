ZA BLAGAJNU PLAVIH

Vlašić vodio Torino do pobjede, a evo zašto to Dinamu nosi čak tri milijuna eura

Vlašić vodio Torino do pobjede, a evo zašto to Dinamu nosi čak tri milijuna eura
Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia

Torino je s 36 bodova došao do 12. mjesta, a Pisa je ostala na 18 bodova doživjevši već 17. poraz u ovoj sezoni

5.4.2026.
21:04
Sportski.net, Hina
Nogometaši Torina s minimalnih 1-0 su pobijedili na gostovanju u Pisi i tako domaćinu još više otežali borbu za ostanak u elitnom razredu talijanskog klupskog nogometa. 

Pobjednički pogodak je u 80. minuti postigao škotski napadač Che Adams, koji je u 63. minuti ušao u igru umjesto hrvatskog centarfora Sandra Kulenovića.

Vlašić vodio Torino do pobjede, a evo zašto to Dinamu nosi čak tri milijuna eura
Uz njega je u početnoj postavi Torina s kapetanskom vrpcom bio i Nikola Vlašić koji je odigrao cijelu utakmicu.

Vrata Pise vrlo dobro je branio Adrian Šemper, a kod pogotka je bio potpuno nemoćan.

Vlašić vodio Torino do pobjede, a evo zašto to Dinamu nosi čak tri milijuna eura
Torino je ovom pobjedom stigao do 36 bodova i gotovo pa osigurao ostanak u Serie A. Sedam kola prije kraja prvenstva ima devet bodova prednosti ispred zone ispadanja. To je vijest koja se s velikim zanimanjem prati i u Dinamu, jer posudba Sandra Kulenovića u talijanski klub sadrži klauzulu o obveznom otkupu ugovora. Realizacija tog transfera, koja je sada gotovo sigurna, donijet će u blagajnu maksimirskog kluba oko tri milijuna eura. 

POGLEDAJTE VIDEO: Gregurina: Pogledajte sporni gol Gorice zbog kojeg su u Varaždinu potpuno 'poludjeli' na suca Kolarića

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
