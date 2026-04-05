Vlašić vodio Torino do pobjede, a evo zašto to Dinamu nosi čak tri milijuna eura

Nogometaši Torina s minimalnih 1-0 su pobijedili na gostovanju u Pisi i tako domaćinu još više otežali borbu za ostanak u elitnom razredu talijanskog klupskog nogometa.

Pobjednički pogodak je u 80. minuti postigao škotski napadač Che Adams, koji je u 63. minuti ušao u igru umjesto hrvatskog centarfora Sandra Kulenovića.

Foto: Gabriele Masotti/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia

Uz njega je u početnoj postavi Torina s kapetanskom vrpcom bio i Nikola Vlašić koji je odigrao cijelu utakmicu.

Vrata Pise vrlo dobro je branio Adrian Šemper, a kod pogotka je bio potpuno nemoćan.

Foto: LaPresse/Sipa USA/Profimedia

Torino je ovom pobjedom stigao do 36 bodova i gotovo pa osigurao ostanak u Serie A. Sedam kola prije kraja prvenstva ima devet bodova prednosti ispred zone ispadanja. To je vijest koja se s velikim zanimanjem prati i u Dinamu, jer posudba Sandra Kulenovića u talijanski klub sadrži klauzulu o obveznom otkupu ugovora. Realizacija tog transfera, koja je sada gotovo sigurna, donijet će u blagajnu maksimirskog kluba oko tri milijuna eura.

Standings provided by Sofascore

