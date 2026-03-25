Vlašić pred velikom odlukom: Zovu ga velikani i Saudijci, a 'Bikovi' se nadaju ostanku

Nikola Vlašić igra sezonu života. Hrvatski veznjak je dokapetan Torina, za kojeg je ove sezone zabio sedam golova i namjestio tri, što ga je dovelo na radar brojnih velikana.

Prvi u redu je Borussia Dortmund. "Niko Kovač veliki je poklonik Vlašićevih kvaliteta. Taj odnos mogao bi imati važnu ulogu u njegovoj budućnosti, osobito jer Borussia traži ofenzivnog veznjaka s njegovim karakteristikama kao zamjenu za Juliana Brandta, koji neće produžiti ugovor. Prvi kontakti već su uspostavljeni," piše Tuttosport, koji navodi kako njemački velikan nije jedini zainteresiran.

"U Italiji, pak, treba pratiti i Romu: Gian Piero Gasperini cijeni Vlašića, ali prije konkretnog poteza u klubu moraju se razriješiti brojna pitanja – od odnosa trenera i uprave do budućnosti Lorenza Pellegrinija. Ako Pellegrini ode, Gasperini bi mogao upravo Vlašića vidjeti kao njegovu zamjenu," navode Talijani, dodajući da Vlašić ima i ponude iz Saudijske Arabije.

Miljenik navijača

Vlašić je u Torino stigao 2022. te je od tada upisao 135 nastupa za klub. Ove je sezone gotovo svaku utakmicu bio kapetan 'Bikova', a sjajna forma ga je promovirala u miljenika navijača, koji bi rado da hrvatski veznjak ostane u klubu. Hoće li se to dogoditi, tek treba vidjeti. Vlašić ima ugovor do ljeta 2027., a iako mu je novi na stolu, još ga nije potpisao.

POGLEDAJTE VIDEO: Schifo: 'Puno puta me Modrić spasio! Daj samo Luki i idi kući'