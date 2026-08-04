Bolnice vraćaju pacijente zbog 'tehnikalija': 'Svaka minuta znači život ili smrt'

Problemi na terenu s bolničkom hitnom! Zaposlenici izvan bolničke hitne žale se da im odbijaju ili nevoljko primaju pacijente - jer gledaju prebivalište, a ne mjesto nesreće. Kažu gubi se dragocjeno vrijeme! A što na sve kaže ministrica zdravstva. Odlazak na teren, ali možda i iz bolnice ako joj pacijent ne pripada po mjestu prebivališta.

"Vrate nas, redovito nas vraćaju. Ako skuže u bolnici da je adresa druga općina, redovito nas vraćaju u drugu bolnicu", kaže Samuel Jelušić, medicinski tehničar iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, Hitna uživo 194. Isto potvrđuje i medicinski tehničar iz Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

"U zadnje vrijeme je sada to učestalije. Događa se to na šalterima kod samog prijema ili kod same trijaže gdje sestre ili medicinski tehničari sami kažu da taj pacijent nije za njihovu zdravstvenu ustanovu", kaže Silvio Šarec, medicinski tehničar u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Hitna uživo 194 i dodaje da oni tada najčešće pokušavaju da pacijent ostane tamo. Kažu - gubi se dragocjeno vrijeme.

Svaka minuta znači život ili smrt

"To je problematično za pacijenta, jer ovaj pacijent koji je u autu duže traje prijevoz, a opet i mi smo zauzeti i nismo na terenu za druge intervencije", dodaje Jelušić. Situacije koji hitnjaci prepričavaju s terena o vraćanju s prijama - za udrugu pacijenata su nedopustive.

"Kada su hitne situacije u pitanju znamo da svaka minuta znači život ili smrt i zaista je važno da pacijent bude zbrinut u najbližoj mogućoj ustanovi gdje može dobiti najbolju zdravstvenu skrb. Pa čak i kad situacije nisu hitne, pacijent može ići u bilo koju ustanovu Republici Hrvatskoj i to nema nikakve veze s mjestom prebivališta", kaže Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Kažu da su slali dopise i Ministarstvu zdravstva. Ministrica iz Pule poručuje da ne zna za pojedinačne slučajeve.

Iz bolnica tvrde da primaju sve pacijente

"Princip rada za bilo kojeg hitnog pacijenta je da se ovisno o vrsti ozljede, dakle da li se radi o traumi ili o nekakvom infarktu se vozi u najbližu bolnicu", objasnila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Iz hitne kažu da žele jedinstveno postupanje svih bolničkih ustanova u Republici Hrvatskoj.

"Neki zavodi imaju po jedan tim, pa ako idu na neki drugi dio grada, ostavljaju taj svoj matični prostor prazan. Tako da u principu nadam se da bi se to trebalo riješiti na nivou ministarstva", dodaje Šarec.

"Ukoliko postoji komunikacijski ili organizacijski problem, onda Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije treba iskomunicirati direktno s bolnicom ili ravanteljem", kaže ministrica.

Upite smo poslali i bolnicama. Iz KBC-a Zagreb i Kliničke bolnice Dubrava odgovorili su nam da primaju sve hitne bolesnike kojima je potrebna bolnička obrada neovisno o načinu dolaska u bolnicu ili mjestu stanovanja. Ali naši sugovornici s terena to ne potvrđuju.