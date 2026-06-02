Ispit uoči Svjetskog prvenstva nije položen, ali postoji veći problem

Nogometna reprezentacija Hrvatske izgubila je na Rujevici od Belgije 0:2 u predzadnjoj prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva.

Po jedan pogodak u svakom je poluvremenu postigla Belgija za pobjedu u Rijeci. U 38. minuti je prvi gol na ogledu postigao Youri Tielemans, dok je sve zaključeno kada je u 96. Romelu Lukaku bio strijelac za konačnih 2-0.

Neuigranost i/ili nespremnost

Iako je prvih nekoliko minuta djelovalo da je riječ o natjecateljskoj, a ne prijateljskoj utakmici, tempo se brzo usporio i djelovao revijalno. Niti jedna ekipa nije se usudila pritisnuti visoko više od jednom ili dva puta na početku utakmice. Dalo se primijetiti da svi traže ritam, a prvo poluvrijeme nije bilo najbolje za našu obrambenu liniju s tri stopera. Na Jošku Gvardiolu se vidjelo da mu nedostaje kontinuitet utakmica, imao je nekoliko krivih predaja, a niti zamjene pozicija s Perišićem nisu bile fluidne. Josip Šutalo nije najbolje reagirao kod pogotka i moramo ga označiti za glavnog krivca iako je Stanišića olako prošao Jeremy Doku, takva krila se mora duplirati.

Malo je konfuzno djelovao i vezni red u kombinaciji Modrić - Kovačić, u nekim trenucima se činilo da se ne mogu dogovoriti tko će se spustiti do stopera po loptu i kao da su smetali jedan drugome. Možda je i maska omela Modrića u jednoj kontri u kojoj su bili on i Baturina, a je li Modrić trebao tu loptu gurnuti Baturini ili je Martin pogriješio u kretnji, pitanje je za vas.

Ono što još nije štimalo u prvom djelu jest suradnja s napadačem. Iako je Petar Musa imao vrlo dobre kretnje, čini se da ova ekipa ne funkcionira najbolje s takvim tipom napadača.

Što smo gledali u posljednjih 20 minuta?

U drugom poluvremenu, Dalić je nakon desetak minuta napravio šest izmjena, sve su bile pozicija za poziciju i ništa se strukturalno nije promijenilo, ali Hrvatska je dobila potrebnu energiju i s više igrača ulazila u završnicu što je brzo rezultiralo i gredom Budimira.

U posljednjih 20 minuta, nakon novih zamjena, igrali smo u sastavu koji teško da će više ikada zaigrati zajedno. Vidjeli smo Luku Sučića na lijevom wing-beku, a Kristijana Jakića na desnom stoperu. Belgija je tada prijetila i došla blizu drugog pogotka u tri navrata, u jednom trenutku činilo se nevjerojatnim da smo još rezultatski u utakmici. Dobar pokušaj Marca Pašalića u 89. minuti koji je prošao tik uz belgijsku desnu vratnicu bio je samo bljesak na kraju da bi Romelu Lukaku zabio u posljednjim sekundama iz kontre.

Ova utakmica dala nam je neke odgovore, ali ne baš pozitivne. Ako je Belgija bila test za Englesku, taj test nije položen. Belgija je zasluženo pobijedila, Hrvatska nije dobro djelovala bez lopte, a niti kad smo imali posjed nismo puno toga stvorili. Modrić i Kovačić sredina jednostavno nije bila dobra, a Dalić vjerojatno preispituje svoju odluku da prvenstvo počne s formacijom s tri stopera. Problem je što alternativa, s ovim popisom, nije moguća jer bekove jednostavno nije pozvao.

Nastavlja se dobro poznat niz Hrvatske u kojem igramo slabo u prijateljskim utakmicama netom prije velikih natjecanja. Neka se onda nastavi i niz medalja na Svjetskim prvenstvima.