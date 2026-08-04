Zatvaraju se ključni pravci: Objavljen detaljan vodič i pravila uoči koncerta Thompsona

Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se u utorak, 4. kolovoza, održati na stadionu Šubićevac u Šibeniku, Policijska uprava šibensko-kninska objavila je niz uputa i preporuka o posebnoj regulaciji prometa.

Privremena regulacija prometa

Privremena regulacija prometa provodit će se ovisno o sigurnosnoj procjeni i intenzitetu dolazaka i odlazaka posjetitelja. Prometnice će biti zatvorene za sva vozila, osim za vozila hitnih službi.

Zatvaranje ulica po danima

Ulica Đure Đakovića bit će privremeno zatvorena tijekom dana i noći 3. i 4. kolovoza 2026. godine. Ulica će ostati zatvorena za promet vozila do završetka koncerta 5. kolovoza, odnosno do završetka razilaska posjetitelja.

Tijekom dana i noći 4. i 5. kolovoza 2026. godine predviđa se zatvaranje Ulice bana Josipa Jelačića i Ulice 113. šibenske brigade HV-a te, prema potrebi, Puta Gimnazije, Ulice Jerka Machieda, kao i dijela državne ceste D8 na potezu od Njivica do Ražina.

Tijekom noći 4. i 5. kolovoza 2026. godine predviđa se zatvaranje nerazvrstane ceste od raskrižja s Ulicom 113. šibenske brigade HV-a do raskrižja s nerazvrstanom cestom kroz Dubravu, kao i nerazvrstane ceste kroz Dubravu do Industrijske zone Podi, kojom će prometovati autobusi s posjetiteljima.

Očekivane prometne gužve

U utorak se očekuje intenzivan promet vozila i pješaka u Šibeniku, kao i na svim prilaznim pravcima preko državnih cesta D8, D33, D58, D27, D531 i D554, te na autocesti A1. S obzirom na vrhunac turističke sezone i očekivani velik broj posjetitelja, iz policije preporučuju dodatno vrijeme za putovanje.

Osigurana parkirališta za posjetitelje

Grad Šibenik je u suradnji s komunalnim gradskim poduzećima osigurao dodatna parkirna mjesta za posjetitelje koncerta. To su parkiralište TEF, parkiralište Podi i parkiralište Mandalina, odnosno vojarna Bribirskih knezova.

Preporučeni dolazak do parkirališta TEF je za vozila koja dolaze iz smjera Zadra državnim cestama D8 i D27. Parkiralište Podi predviđeno je za vozila koja dolaze autocestom A1 iz smjera sjevera i juga. Parkiralište Mandalina namijenjeno je za vozila koja dolaze iz Splita državnom cestom D58.

Za vozila koja dolaze iz smjera Knina državnom cestom D33 predviđen je parkirališni prostor na širem području Općine Bilice uz županijsku cestu ŽC 6277, to jest raskrižje D33 i ŽC 6277 preko Tromilje i Gradine do Bilica. Također, za vozila koja dolaze na koncert iz smjera Splita autocestom A1 predlaže se korištenje izlaza Vrpolje, a potom državne ceste D58 do parkirališnog prostora u zoni Podi.

Pješačke rute do stadiona

Preporučeni pješački koridori od parkirališta TEF do stadiona su Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Prve primorske čete, Ulica 113. šibenske brigade HV-a i Ulica bana Josipa Jelačića.

Za posjetitelje s parkirališta Podi predviđen je iskrcaj iz autobusa u blizini Ulice 113. šibenske brigade HV-a, a pješačka ruta ide preko Ulice 113. šibenske brigade HV-a do Ulice bana Josipa Jelačića.

Od parkirališta Mandalina pješačka ruta vodi kroz Ulicu Velimira Škorpika, Ulicu Stjepana Radića, Ulicu Matije Gupca, Put Gimnazije i Ulicu bana Josipa Jelačića.

Upute za tranzitni promet i turiste

Vozači koji će tijekom 4. i 5. kolovoza biti u tranzitu kroz Šibenik upućuju se na korištenje alternativnih prometnih pravaca, prvenstveno autoceste A1. Za putovanja prema Žaboriću, Grebaštici, Primoštenu, Rogoznici i Trogiru preporučuje se korištenje čvora Prgomet umjesto čvorova Šibenik i Vrpolje.

Turistima koji borave na administrativnom području Grada Šibenika preporučuje se korištenje javnog gradskog prijevoza za odlazak i povratak s plaža, budući da se očekuje vrlo velik priljev vozila iz svih smjerova prema gradu i mjestu održavanja koncerta.

Apel vozačima

U slučaju zastoja, iz policije apeliraju na vozače da vozila odmah zaustave što bliže desnom rubu kolnika radi potrebe formiranja koridora za vozila hitnih službi.

Vozače također pozivaju na dodatan oprez i strpljenje. Gužve i zastoji očekuju se tijekom čitavog dana, posebno u vrijeme dolaska posjetitelja i odlaska s područja grada Šibenika.

Iz policije apeliraju na vozače da ne sjedaju za volan ako su konzumirali alkohol. Sve sudionike u prometu pozivaju na poštivanje prometnih propisa i zakona, jer će policija i nakon koncerta kontrolirati i nadzirati promet na svim prometnim pravcima, lokalnim cestama i čvorištima u cilju zaštite svih sudionika, posebno pješaka.

Osim toga, pozivaju vozače da u slučaju većeg broja pješaka na kolnicima povećaju oprez i strpljenje te smanje brzinu, posebno nakon završetka koncerta.

Preporuke za stanovnike Šibenika

Građanima Šibenika i okolice preporučuje se da se pravovremeno informiraju koje će ulice, kada i koliko dugo biti zatvorene kako bi mogli planirati alternativne pravce. Potrebno je pratiti informacije žurnih službi o stanju na cestama te prilikom planiranja svakodnevnih aktivnosti uzeti u obzir mogućnost gužvi i zastoja.

Iz policije podsjećaju da je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom koja se mora poštovati. U slučaju da uoče plamen, policija građane poziva da odmah obavijeste vatrogasce na broj 193.

Završetak koncerta

Nakon završetka koncerta, iz policije pozivaju posjetitelje da ne izlaze svi u isto vrijeme te da prilikom napuštanja prostora vode računa da razilaženje bude postupno i pažljivo usmjereno.

Posebnu pozornost posjetitelji bi trebali posvetiti osjetljivim skupinama, djeci i starijim osobama, i dati im prednost prilikom odlaska.

"Čuvajmo jedni druge, posebno prilikom odlaska s koncerta", poručili su iz PU šibensko-kninske.

Snimanje javnog okupljanja

Na dan održavanja koncerta policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka, audiovizualno snimati navedeno javno okupljanje.

Uspostava privremene zone zabrane letenja

Od utorka, 4. kolovoza u 14 sati do srijede, 5. kolovoza u 5 sati, iznad užeg i šireg područja grada Šibenika, do visine od 500 metara, bit će uspostavljena privremena zona zabrane letenja, uključujući i letove bespilotnih letjelica, odnosno dronova, osim letova zrakoplova Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane.

Opći savjeti za posjetitelje

Iz policije pozivaju posjetitelje na strpljenje prilikom ulaska u zonu koncerta. Osobe koje svakodnevno koriste terapiju ili lijekove neka ih nose sa sobom. Građanima se savjetuje da piju dovoljno vode i pridržavaju se preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policajaca na terenu, kao i preporuka organizatora.

Prije, za vrijeme i nakon koncerta potrebno je voditi računa o sigurnosti svih ostalih građana. Iz policije roditelje pozivaju da posebno skrbe o sigurnosti svoje djece tako da stalno budu pod njihovim nadzorom, s obzirom na očekivane gužve i velik intenzitet ljudi.