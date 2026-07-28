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Nakon oskvrnuća u Međugorju oglasio se Thompson: ‘Bit će još prevara, grijeha i lopova’

Nakon oskvrnuća u Međugorju oglasio se Thompson: ‘Bit će još prevara, grijeha i lopova’
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Podijelio je stihove pjesme 'Gospin dom', koju je posvetio Gospi Međugorskoj

28.7.2026.
13:45
Hot.hr
Lucija Ocko/PIXSELL
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Nakon šokantnog incidenta u Međugorju, koji je zgrozio brojne vjernike, oglasio se i Marko Perković Thompson (59). Glazbenik je na društvenim mrežama podijelio stihove svoje pjesme „Gospin dom“ s albuma „Hodočasnik“, posvećene Gospi Međugorskoj -Kraljici Mira.

Uz njegovu objavu nizali su se brojni komentari pratitelja, a jedan od njih posebno je istaknuo riječima pjesme: „Bit će još prevara, grijeha i lopova“.

Pjesma „Gospin dom“ objavljena je prošle godine kao dio Thompsonova albuma „Hodočasnik“, a glazbenik je tada istaknuo da je posvećena Gospi Međugorskoj i nadahnuta njegovim iskustvom Međugorja.

Podsjetimo, Međugorje i tamošnja vjerska zajednica ostali su šokirani prizorima koji su osvanuli nakon noćnog vandalizma. Oskvrnut je Gospin kip na Podbrdu, mjestu na kojem šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. godine ukazuje Gospa, a crnom bojom prekriveni su lice i ruke kipa. Na postolju je osvanuo i natpis „Đavo u suknji“ te poruka kojom se vrijeđa vidjelice. Oštećen je i Plavi križ, jedan od simbola Međugorja, na kojem je ispisana poruka „ZLO“, a oskvrnut je i obližnji kip Gospe. Zapaljen je i vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju.

Policija je u međuvremenu pronašla i uhitila osumnjičenika kojeg povezuje s ovim događajima.

Marko Perković ThompsonPjesmaAlbum
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