Krcata dvorana u Zagrebu dočekala Thompsona: Zapjevao je, a publika odmah ustala na noge

U kino dvorani Studentskog centra u Zagrebu u četvrtak navečer predstavljena je knjiga "Fenomen Thompson" autora Ivice Marijačića, koja donosi analizu života, karijere i društvenog utjecaja Marka Perkovića Thompsona (59).

Predstavljanje je počelo u 19.30 sati, a uz autora o knjizi su govorili Josip Jović, Marito Mihovil Letica i Andrea Černivec. Među brojnim posjetiteljima bio je i sam Thompson, koji je pratio program iz prvog reda.

Kako je ranije bilo najavljeno, glazbeni dio večeri obilježili su Thompson i sastav Hrvatske ruže izvedbom pjesme "Ako ne znaš šta je bilo", što je izazvalo veliki interes okupljenih.

Prema opisu autora, knjiga donosi dosad najopsežniji prikaz Thompsonova života i rada, uključujući dosad nepoznate biografske detalje, kao i analizu njegova društvenog i političkog utjecaja.

Uoči predstavljanja, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (44) komentirao je održavanje događaja istaknuvši da Studentski centar nije u nadležnosti Grada Zagreba te da se gradska odluka o nedopuštanju Thompsonovih nastupa odnosi isključivo na prostore kojima upravlja Grad ili gradske ustanove.