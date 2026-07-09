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EMOTIVNI OPROŠTAJ /

Thompson objavom dirnuo mnoge: Ovako se zahvalio Zlatku Daliću na svemu

Thompson objavom dirnuo mnoge: Ovako se zahvalio Zlatku Daliću na svemu
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nakon vijesti o odlasku izbornika, Thompson se oglasio posebnom porukom koja je mnoge ganula

9.7.2026.
8:19
Hot.hr
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Na dan kada je Hrvatsku obišla vijest o odlasku Zlatka Dalića (59) s mjesta izbornika nogometne reprezentacije, oglasile su se brojne javne osobe, no jedna je poruka odjeknula posebno snažno. Popularni glazbenik Marko Perković Thompson (59) na svom se Instagram profilu oprostio od najuspješnijeg hrvatskog izbornika, podijelivši zajedničku fotografiju i emotivne riječi zahvale koje su dirnule tisuće pratitelja.

Poruka legende legendi

Samo nekoliko sati nakon što je potvrđeno da Dalić napušta klupu Vatrenih nakon ispadanja s netom završenog Svjetskog prvenstva, Thompson je objavio fotografiju na kojoj on i Dalić stoje zajedno na pozornici. Na slici Dalić nosi prepoznatljivi dres s crveno-bijelim kvadratićima, dok ga glazbenik gleda s mikrofonom u ruci. 

"Veliko hvala na velikim uspjesima za hrvatski sport. Sretno dalje u trenerskoj karijeri!", napisao je Thompson u kratkom, ali snažnom opisu objave. Reakcije pratitelja nisu izostale. U komentarima su se nizale poruke podrške, a mnogi su obojicu nazvali "hrvatskim velikanima" i "legendama".

Thompson objavom dirnuo mnoge: Ovako se zahvalio Zlatku Daliću na svemu
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Simboličan kraj zlatne ere

Povezanost Thompsona i hrvatske reprezentacije seže duboko, a njegove pjesme, posebice "Lijepa li si", postale su neslužbene himne navijača i samih igrača tijekom najvećih natjecanja. Stoga ne čudi što je upravo on osjetio potrebu javno se zahvaliti izborniku koji je, prema mnogima, najzaslužniji za povijesne uspjehe, uključujući srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. i broncu 2022. godine.

 

Marko Perković ThompsonThompsonZlatko DalićOproštaj
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