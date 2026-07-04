Thompson zapalio Zaprešić: Koncert otvorio spektakularnim vatrometom

Povodom prve obljetnice nastupa na zagrebačkom Hipodromu, Marko Perković Thompson (59)večeras nastupa u Zaprešiću. Nastup na stadionu 'Ivan Laljak Ivić' počeo je u 21 sat, a prvi obožavatelji počeli su pristizati već u podne. Thompson je svoj koncert otvorio velikim vatrometom, a okupljeno mnoštvo s oduševljenjem je dočekalo početak dugoiščekivanog koncerta. U našoj galeriji pogledajte atmosferu s koncerta u Zaprešiću.