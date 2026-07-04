Ljepotice preplavile špicu, no jedna djevojka u kombinezonu s izrezom bila je glavna atrakcija

Vrhunac toplinskog vala nakratko je popustio, pa je šetnja Korzom bila idealan način za kraj radnog tjedna i uživanje u pravoj ljetnoj atmosferi u Rijeci.

Korzo su ispunile atraktivne plavuše koje su privlačile poglede na svakom koraku, dok je posebnu pažnju prolaznika ukrala djevojka u crnom kombinezonu s provokativnim izrezom. U laganim ljetnim kombinacijama i uz duge, preplanule noge, Riječanke su još jednom pokazale zašto važe za jedne od najstiliziranijih na obali.

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