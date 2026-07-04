Mini suknje i vruće hlačice zavladale Zadrom: Dame pokazale vitke noge u prvom srpanjskom điru

Prva srpanjska subota u Zadru protekla je u znaku pravog ljetnog ugođaja. Unatoč visokim temperaturama, Zadrani i brojni posjetitelji iskoristili su sunčano jutro za šetnju gradom, ispijanje kave na terasama i uživanje u opuštenoj atmosferi koja je zavladala Poluotokom.

Ljetne modne kombinacije obilježile su gradske ulice - prevladavale su lagane haljine, lanene košulje, sandale i nezaobilazne sunčane naočale, dok dobro raspoloženje nije pokvarila ni ljetna vrućina.

Terase kafića bile su ispunjene već od ranih jutarnjih sati, a mnogi su prošetali rivom i starom gradskom jezgrom prije nego što je sunce dosegnulo svoj vrhunac.

Tko je sve uživao u prvoj srpanjskoj suboti na zadarskim ulicama i koje su modne kombinacije privukle najviše pažnje, pogledajte u fotogaleriji.

Galeriju iz Zadra donosi eZadar.net.hr