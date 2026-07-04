Šetnja špicom pretvorila se u spektakl: Brineta s besprijekornim nogama postala magnet za poglede

Prva subota u srpnju u Čakovcu donijela je živost na ulice grada, gdje je špica zasjala u svom prepoznatljivom, ali ovog puta posebno opuštenom izdanju.

Sunčano prijepodne i temperature koje su se već kretale prema 30 stupnjeva izmamile su brojne građane u centar. Mnogi su iskoristili upravo jutarnje sate kako bi prošetali prije nego što ljetne vrućine preuzmu dan.

Među brojnim prolaznicima pažnju je privukla i jedna dama u ležernom, ali upečatljivom ljetnom izdanju, koja je svojom pojavom i besprijekornim nogama dodatno začinila subotnju šetnju centrom grada, ne prolazeći nezapaženo među okupljenima.

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