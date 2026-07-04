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BURNO NA TRGU /

Jedni kleče, drugi bubnjaju! Stigla je ta subota u mjesecu, pogledajte sukob dvije Hrvatske

Jedni kleče, drugi bubnjaju! Stigla je ta subota u mjesecu, pogledajte sukob dvije Hrvatske
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Muškarci okupljeni oko bratstva 'Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina' u subotu su se okupili na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i poveli molitvu krunice. 

Moliteljima se ove subote pridružilo nekoliko žena, ali i jedan dječak, sve su zabilježile kamere reportera Pixsella.

Podsjetimo, javni molitelji okupljaju se svake prve subote u mjesecu na glavnim trgovima u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima kako bi molili krunicu.

Srpanjska molitva započela je u 8.30 sati, a slična okupljanja održavaju se i u drugim hrvatskim gradovima, među kojima su Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Sisak, Zadar, Split i Trogir. Uz molitelje se, kao i ranijih mjeseci, okupila i skupina građana koja prosvjeduje protiv takvih javnih molitvenih okupljanja...

4.7.2026.
11:15
danas.hr
Marko Seper, pixsell
MoliteljiKlečavciTrg Bana JelačićaProsvjed
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