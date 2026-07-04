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Pogledajte prizore iz Zaprešića: Sve je spremno za večerašnji Thompsonov koncert

Pogledajte prizore iz Zaprešića: Sve je spremno za večerašnji Thompsonov koncert
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Zaprešić je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona (59) na stadionu Inkera "Ivan Laljak Ivić". Organizatori poručuju da su završene sve pripreme za veliki glazbeni događaj, a pozornica i prateća infrastruktura čekaju početak programa.

Koncert počinje u 21 sat, no prvi obožavatelji počeli su pristizati već tijekom prijepodneva. U okolici stadiona na snazi je posebna prometna regulacija, dok su uz prilaze postavljeni štandovi s navijačkim rekvizitima i odjećom.

Pogledajte kako izgleda atmosfera u Zaprešiću nekoliko sati prije početka Thompsonova nastupa.

4.7.2026.
15:58
Hot.hr
Emica Elvedji /PIXSELL
Marko Perković ThompsonZaprešićKoncert
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