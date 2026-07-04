Pogledajte prizore iz Zaprešića: Sve je spremno za večerašnji Thompsonov koncert

Zaprešić je spreman za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona (59) na stadionu Inkera "Ivan Laljak Ivić". Organizatori poručuju da su završene sve pripreme za veliki glazbeni događaj, a pozornica i prateća infrastruktura čekaju početak programa.

Koncert počinje u 21 sat, no prvi obožavatelji počeli su pristizati već tijekom prijepodneva. U okolici stadiona na snazi je posebna prometna regulacija, dok su uz prilaze postavljeni štandovi s navijačkim rekvizitima i odjećom.

Pogledajte kako izgleda atmosfera u Zaprešiću nekoliko sati prije početka Thompsonova nastupa.