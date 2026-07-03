Thompson se javio nakon bolnog poraza Hrvatske: Ovi stihovi odjeknuli su među navijačima

Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva nakon tijesnog poraza 2:1 od Portugala u Torontu. Dok Portugalci nastavljaju put prema četvrtfinalu, gdje ih čeka ogled sa Španjolskom, Vatreni su završili svoj nastup na svjetskoj smotri.

I dan nakon utakmice emocije se ne smiruju. Među navijačima i dijelom nogometne javnosti i dalje se raspravlja o suđenju, a mnogi smatraju da je Hrvatska tijekom susreta bila oštećena. Društvene mreže preplavljene su komentarima o spornim sudačkim odlukama koje su obilježile dvoboj.

Thompson poslao poruku Vatrenima

Nedugo nakon završetka utakmice oglasio se i Marko Perković Thompson, čije pjesme već godinama prate hrvatsku reprezentaciju na velikim natjecanjima te su nezaobilazan dio slavlja i atmosfere među navijačima.

Na svojoj Facebook stranici objavio je videospot za pjesmu "Zapali vatru", a uz njega je podijelio i emotivnu poruku upućenu hrvatskim nogometašima.

"Digni se kad padneš"

Thompson je uz objavu izdvojio stihove koji govore o ustrajnosti, snazi i vjeri, a mnogi su ih doživjeli kao poruku podrške Vatrenima nakon bolnog ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

"...Digni se kad padneš,

rođen si za let,

rođen da se boriš,

da bolji bude svijet.

Vikni da si spreman,

vikni da si jak,

anđeo će bijeli

potjerati mrak.

Ti si ratnik svjetla,

u borbi protiv zla,

prekrsti se, pomoli

i ne boj se ničega.

Jesi li u sebi odlučan i čvrst,

jesi li u sebi slobodan i čist?

Digni se kad padneš,

u tebi je snaga, u tebi je Krist..."

Objava je u vrlo kratkom roku prikupila velik broj reakcija, a brojni navijači u komentarima su zahvalili pjevaču na riječima podrške te poručili kako su ponosni na hrvatsku reprezentaciju unatoč porazu.

Marka Perkovića Thompsona već ove subote, 4. srpnja, očekuje veliki koncert na stadionu u Zaprešiću, gdje će pred publikom prirediti još jedan glazbeni spektakl.