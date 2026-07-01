Patrice je najveći Thompsonov fan, za Net.hr otkriva: 'Njegove pjesme diraju dušu'

U subotu, 4. srpnja, u Zaprešiću će se održati koncert Marka Perkovića Thompsona, povodom prve obljetnice velikog i povijesno zabilježenog okupljanja na zagrebačkom Hipodromu, održanog 5. srpnja 2025. godine, kada se, prema procjenama, okupilo oko 500 000 ljudi.

Tim povodom ponovno se evocira atmosfera jednog od najupečatljivijih glazbenih događaja u Hrvatskoj posljednjih godina, koji je ostavio snažan trag u javnosti i među brojnim obožavateljima.

Među njima se posebno ističe 31-godišnji Patrice Zoungrana, koji se u Hrvatsku doselio prije 13 godina iz Burkine Faso, strastveni je obožavatelj Thompsonove glazbe, što redovito dijeli i na TikToku.

Ovdje je došao zbog nogometne karijere, no tijekom godina je u Hrvatskoj izgradio i snažan osjećaj pripadnosti i ljubavi prema zemlji u kojoj živi.

Danas tu povezanost izražava i kroz glazbu koja ga prati u svakodnevici, kao i kroz energiju i emociju koju pronalazi u Thompsonovim pjesmama.

U razgovoru s njim saznali smo kako se razvila njegova posebna povezanost s Thompsonovom glazbom te na koji je način tijekom 13 godina života u Hrvatskoj doživio i prihvatio kulturu, ljude i svakodnevicu koja ga danas snažno veže uz ovu zemlju.

Foto: Privatna arhiva

Oduševljeni korisnici i Thompson

U svojim videima na TikToku često pjeva i pleše uz Thompsonove poznate pjesme, nosi majice s obilježjima izvođača te s ponosom ističe hrvatsku zastavu.

To se jasno vidi i u komentarima na njegovim objavama, gdje ga korisnici popularne društvene mreže redovito obasipaju komplimentima, podrškom i pozitivnim reakcijama.

"Jako su sretni kako ja pjevam njegove pjesme, pišu mi da dobro pjevam i oduševljeni su kako volim Hrvatsku", kazao nam je Patrice.

Njegova ljubav prema Thompsonu posebno je postala vidljiva na koncertu povodom Dana dubrovačkih branitelja, gdje je Thompson nastupao na prepunom Stradunu, Patrice Zoungrana postao je zvijezda večeri.

Snimke koje su se munjevito proširile društvenim mrežama prikazivale su ga kako, nošen na ramenima, s neviđenim žarom pjeva svaku riječ Thompsonovih hitova, mašući pritom hrvatskom zastavom.

Njegova iskrena emocija i energija osvojile su simpatije mnogih. Video tamnoputog nogometaša koji iz sveg glasa pjeva "Geni kamene" postao je viralni hit.

Njegova strast nije promakla ni samom pjevaču. Nakon što su priče i snimke stigle do Thompsonova tima, na Patriceovu adresu u Dubrovniku stigao je paket s poklonima.

"Neizmjerno sam sretan što me danas iznenadila pošiljka mog omiljenog pjevača Marka Perkovića Thompsona, koji je saznao preko mojeg prijatelja da volim slušati i pjevati njegove pjesme, a posebno nakon sudjelovanja na veličanstvenom koncertu u našemu Gradu prigodom obilježavanja Dana dubrovačkih branitelja! Koliko je neizmjerna moja radost, još je veća moja neizmjerna zahvalnost dragom Thompsonu, koji mi je poslao svoje rekvizite i time pokazao meni osobno veliku pažnju! Od danas ću još više svaki dan prikazivati molitve Bogu za njega i njegovu obitelj! Božji blagoslov!", napisao je tada na svom profilu.

Brojni koncerti i ljubav prema Bogu

Najviše su ga Thompsonove pjesme privukle zbog tematike koja se odnosi na domovinu i vjeru. U njima pronalazi snažne poveznice s općenitim stvarima u životu i vrijednostima koje ga oblikuju.

"Ima te duševne pjesme o obitelji, domovini i Bogu. Diraju mi srce. Veliki sam vjernik, pa kad čujem takve pjesme, zaista mi taknu dušu. On ima taj glas i pjeva o domovini i životu. Ističe da ljudi trebaju voljeti svoju zemlju i obitelj. On govori o svemu, o tome kako život treba izgledati i kako bi trebao biti vođen. Ako želiš savezan život, moraš slušati Thompsonove pjesme", ispričao nam je.

Do sada je posjetio niz Thompsonovih koncerata, a njegova prisutnost na njima postala je gotovo redovita. Osim ranije spomenutog nastupa u Dubrovniku, prisustvovao je i velikim nastupima na zagrebačkom Hipodromu i u Areni Zagreb, kao i koncertu u Splitu.

Foto: Privatna arhiva

Koncert u Zaprešiću ovoga puta će propustiti, no već s nestrpljenjem planira buduće odlaske na nastupe u Vukovaru te u Imotskom, koji mu je i geografski bliži s obzirom na to da živi u Dubrovniku.

Odabir omiljene Thompsonove pjesme za njega nije bio jednostavan, no jedna mu se ipak posebno izdvojila. S obzirom na njegovu snažnu duhovnu povezanost i vjeru, najviše ga dotiče pjesma "Neću izdat ja".

Nogomet i zadovoljstvo s Hrvatskom

U Hrvatskoj se bavi nogometom, no njegov sportski put započeo je daleko od Lijepe Naše. Kao talentirani mladić, nosio je kapetansku traku reprezentacije Burkine Faso do 17. godine, sanjajući o europskoj karijeri. Taj san ga je 2013. godine doveo u Split, gdje je potpisao za Hajduk.

Također, igrao je i u Solinu te sinjskom Junaku, a nogometni ga je put na kraju doveo na jug, u NK GOŠK-Dubrovnik, gdje danas igra na poziciji veznog igrača.

Foto: Privatna arhiva

Osim nogometa, Patrice je izdvojio još jedan aspekt koji ga posebno privlači u Hrvatskoj.

"Najviše mi se sviđa kultura. Nema rasizma. Kako sam ja ovdje u Dalmaciji ovdje je to obiteljski život i to mi je baš super", istaknuo je.

Osim što je vrlo zadovoljan životom u Hrvatskoj, Patrice je to iskustvo preporučio i svojim prijateljima, koji su, poput njega, oduševljeni Lijepom Našom, a neki od njih tek planiraju stići u Hrvatsku.

"Baš su bili sretni kako ovdje ljudi vole sve druge i prihvaćaju ih", zaključio je.