Mladenci na svadbi slavili pobjedu Hrvatske protiv Gane: Uz Thompsonov hit napravili ludilo

Zamislite da na dan vaše svadbe igra Hrvatska na Svjetskom prvenstvu i pritom ostvari pobjedu. Upravo takav scenarij dogodio se Eni i Dominiku, koji su svoje vjenčanje pretvorili u pravu navijačku feštu nakon što je Hrvatska pobijedila Ganu.

Snimka njihove proslave, koju je na TikToku objavio fotostudio pod profilom artisticbjelovar, vrlo je brzo privukla pažnju korisnika i prikupila više od 33 tisuće pregleda. Mladenci su pokazali kako se ljubav prema nogometu i najvažniji dan u životu mogu savršeno spojiti.

Pravo ludilo

Nakon hrvatske pobjede, Ena i Dominik preko vjenčanice i odijela odjenuli su prepoznatljive dresove s kockicama te zaplesali pred gostima uz Thompsonov hit "Geni kameni". Atmosfera u sali ubrzo se pretvorila u pravo navijačko slavlje, a mladencima su se pridružili i barjaktari s hrvatskim zastavama.

Korisnici TikToka u komentarima su čestitali novopečenom bračnom paru, a mnogi nisu skrivali oduševljenje njihovom originalnom proslavom.

"Bravo ljudi", "Sretno mladenci", "Respekt, sretno, živjeli", "Bravo i sretno", "Svaka čast kapa do poda, sretno", pisali su im.