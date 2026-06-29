Mladenci na svadbi slavili pobjedu Hrvatske protiv Gane: Uz Thompsonov hit napravili ludilo
Ena i Dominik spojili su najvažniji dan u životu s velikom pobjedom Hrvatske, pa se njihova svadba u trenu pretvorila u pravu navijačku feštu
Zamislite da na dan vaše svadbe igra Hrvatska na Svjetskom prvenstvu i pritom ostvari pobjedu. Upravo takav scenarij dogodio se Eni i Dominiku, koji su svoje vjenčanje pretvorili u pravu navijačku feštu nakon što je Hrvatska pobijedila Ganu.
Snimka njihove proslave, koju je na TikToku objavio fotostudio pod profilom artisticbjelovar, vrlo je brzo privukla pažnju korisnika i prikupila više od 33 tisuće pregleda. Mladenci su pokazali kako se ljubav prema nogometu i najvažniji dan u životu mogu savršeno spojiti.
Pravo ludilo
Nakon hrvatske pobjede, Ena i Dominik preko vjenčanice i odijela odjenuli su prepoznatljive dresove s kockicama te zaplesali pred gostima uz Thompsonov hit "Geni kameni". Atmosfera u sali ubrzo se pretvorila u pravo navijačko slavlje, a mladencima su se pridružili i barjaktari s hrvatskim zastavama.
Korisnici TikToka u komentarima su čestitali novopečenom bračnom paru, a mnogi nisu skrivali oduševljenje njihovom originalnom proslavom.
"Bravo ljudi", "Sretno mladenci", "Respekt, sretno, živjeli", "Bravo i sretno", "Svaka čast kapa do poda, sretno", pisali su im.