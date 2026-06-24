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VATRENI NAVIJAČ /

Kuću kod Pakraca pretvorio u hrvatsku šahovnicu: 'U kockice sam zaljubljen od 96.'

Kuću kod Pakraca pretvorio u hrvatsku šahovnicu: 'U kockice sam zaljubljen od 96.'
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U mjestu Badljevina, pokraj državne ceste na relaciji Daruvar – Pakrac, nalazi se prizor koji teško može proći nezamijećeno. Riječ je o kući obojenoj u prepoznatljive crveno-bijele kockice, inspirirane hrvatskom šahovnicom i dresom hrvatske nogometne reprezentacije.
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Kuća Šahovnica prava je senzacija jer za nju inspiracija bila je hrvatska nogometna reprezentacija. Pokraj državne ceste na relaciji Daruvar - Pakrac u mjestu Badljevina može se naići na veliku atrakciju, kuću s crveno-bijelim kockicama, međutim i sve ostalo na imanju 'Divlji ranč' čije središnje mjesto zauzima kuća Šahovnica, odiše hrvatskim obilježjima inspiriranim dresom Vatrenih.

Naime, čak je i dio krova, ali i zidovi u garaži u crveno-bijelim kockastim tonovima. Ovo ne može biti bolje nadahnuće za Vatrene i pobjedničku navijačku atmosferu, posebice nakon slavlja protiv Paname. A sam vlasnik Predrag Peić u videu otkriva kada se zaljubio u šahovnicu i crveno-bijele kockice.

24.6.2026.
14:19
Webcafe.hr
Damir Spehar/PIXSELL
HrvatskaSvjetsko PrvenstvoKućaKockice
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