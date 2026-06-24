Kuću kod Pakraca pretvorio u hrvatsku šahovnicu: 'U kockice sam zaljubljen od 96.'

Kuća Šahovnica prava je senzacija jer za nju inspiracija bila je hrvatska nogometna reprezentacija. Pokraj državne ceste na relaciji Daruvar - Pakrac u mjestu Badljevina može se naići na veliku atrakciju, kuću s crveno-bijelim kockicama, međutim i sve ostalo na imanju 'Divlji ranč' čije središnje mjesto zauzima kuća Šahovnica, odiše hrvatskim obilježjima inspiriranim dresom Vatrenih.

Naime, čak je i dio krova, ali i zidovi u garaži u crveno-bijelim kockastim tonovima. Ovo ne može biti bolje nadahnuće za Vatrene i pobjedničku navijačku atmosferu, posebice nakon slavlja protiv Paname. A sam vlasnik Predrag Peić u videu otkriva kada se zaljubio u šahovnicu i crveno-bijele kockice.