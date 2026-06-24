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VELIKI PREOKRET /

Žena s najvećim obrazima u dugotrajnom je procesu otapanja filera: Promjene su već vidljive

Žena s najvećim obrazima u dugotrajnom je procesu otapanja filera: Promjene su već vidljive
Foto: Instagram
Ukrajinska manekenka i influencerica Anastasia Pokreshchuk, koja je izgradila globalnu karijeru na tituli žene s "najvećim obrazima na svijetu", šokirala je stotine tisuća svojih pratitelja objavom o potpunom zaokretu. Nakon desetljeća posvećenog postizanju ekstremnog izgleda pomoću filera, 37-godišnjakinja je odlučila krenuti u suprotnom smjeru i započela proces uklanjanja filera iz svog lica. Ovaj potez nije samo estetska promjena, već nužan korak prema još većem kirurškom zahvatu koji planira.
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Ukrajinska influencerica Anastasia Pokreshchuk, poznata po ekstremnim estetskim zahvatima i izraženim jagodicama, odlučila je napraviti veliki zaokret u svom izgledu.

Nakon godina korištenja filera, započela je proces njihova otapanja. Razlog promjene je priprema za novi, veći kirurški zahvat - facelifting. Kako bi se operacija mogla izvesti, potrebno je ukloniti postojeće sintetičke materijale iz lica. Anastasia je na društvenim mrežama otkrila da je proces već započeo i da su prvi rezultati vidljivi.

Otapanje se provodi pomoću enzima hijaluronidaze koji razgrađuje hijaluronske filere. Riječ je o postupku koji se izvodi postupno kako bi se izbjegle nagle promjene i opuštanje kože.

Liječnici upozoravaju da proces može zahtijevati više tretmana ovisno o količini filera. Iako je godinama bila poznata po svom ekstremnom izgledu, sada ulazi u potpuno novu fazu transformacije. Njezina odluka izazvala je snažne reakcije pratitelja i označila početak novog poglavlja u njezinu životu.

24.6.2026.
7:52
Webcafe.hr
Instagram
FileriObraziProcesIzgledTransformacija
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