Žena s najvećim obrazima u dugotrajnom je procesu otapanja filera: Promjene su već vidljive

Ukrajinska influencerica Anastasia Pokreshchuk, poznata po ekstremnim estetskim zahvatima i izraženim jagodicama, odlučila je napraviti veliki zaokret u svom izgledu.

Nakon godina korištenja filera, započela je proces njihova otapanja. Razlog promjene je priprema za novi, veći kirurški zahvat - facelifting. Kako bi se operacija mogla izvesti, potrebno je ukloniti postojeće sintetičke materijale iz lica. Anastasia je na društvenim mrežama otkrila da je proces već započeo i da su prvi rezultati vidljivi.

Otapanje se provodi pomoću enzima hijaluronidaze koji razgrađuje hijaluronske filere. Riječ je o postupku koji se izvodi postupno kako bi se izbjegle nagle promjene i opuštanje kože.

Liječnici upozoravaju da proces može zahtijevati više tretmana ovisno o količini filera. Iako je godinama bila poznata po svom ekstremnom izgledu, sada ulazi u potpuno novu fazu transformacije. Njezina odluka izazvala je snažne reakcije pratitelja i označila početak novog poglavlja u njezinu životu.