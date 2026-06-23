Lego srušio svoj rekord! Auto od 327 tisuća kockica postigao brzinu koju nitko nije očekivao

Danski Lego i švedski Koenigsegg udružili su snage u projektu koji pomiče granice. Na legendarnoj stazi Goodwood, njihova replika modela Sadair’s Spear u prirodnoj veličini, sastavljena od stotina tisuća kockica, postigla je nevjerojatnu brzinu i postavila novi svjetski rekord za vozilo takve vrste.

Za volanom je sjeo Markus Lundh, testni vozač Koenigsegga, koji je godinu ranije postavio rekord u pravom Sadair's Spearu. Ovaj put, u vozilu od gotovo dvije tone, postigao je brzinu od 111 km/h. Time je srušen prethodni rekord koji je držao Lego McLaren P1 s brzinom od 50 km/h, čime je nova granica postavljena na više nego dvostruko višu razinu. Ovim pothvatom, osim demonstracije vještine, i službeno je otvorena nova kategorija rekorda na Goodwoodu - brzinski rekordi za Lego automobile.

Iako je brzina impresivna, sama je konstrukcija još fascinantnija. Replika u mjerilu 1:1 sastavljena je od 327.906 Lego Technic elemenata, a razvoj i izgradnja trajali su preko 9.400 radnih sati. Ukupna masa vozila je oko 1.800 kilograma, od čega 400 kg otpada na Lego kockice. Posebna pažnja posvećena je detaljima pa model uključuje i funkcionalne elemente. Najistaknutiji je "Ghost Mode", sustav koji jednim potezom sinkronizirano otvara vrata, poklopce i preklapa retrovizore, kao na originalu. Christian von Koenigsegg, osnivač tvrtke, suradnju je nazvao proslavom zajedničke strasti.

Cijeli događaj organiziran je kao spektakularna najava novog proizvoda iz serije Lego Technic Ultimate Car Concept. Riječ je o kolekcionarskom setu Koenigsegg Sadair’s Spear u mjerilu 1:8, koji se sastoji od 4.104 dijela. Namijenjen je iskusnim graditeljima, a donosi brojne tehničke inovacije, uključujući funkcionalni devetostupanjski mjenjač i jedinstveni Triplex ovjes. Razvoj ovog kompleksnog seta trajao je 18 mjeseci, a za njega je stvoreno 19 potpuno novih Lego elemenata kako bi vjerno preslikali sofisticiranost originala.