Dinamo dobio najveće moguće pojačanje u borbi za Ligu prvaka

Dinamo je u ponedjeljak krenuo u Sloveniju, gdje će se pripremati za novu sezonu koja će početi 21. srpnja utakmicom protiv švicarskog prvaka Thuna.

Prije samog puta na pripreme Dinamo je pak dobio informaciju koja će razveseliti sve okupljene oko plavog kluba. Luki Stojkoviću je, naime, smanjena suspenzija s tri na dvije utakmice. To znači da će (po)najbolji Dinamov igrač iz prošle sezone propustiti samo dvomeč s Thunom, te da će se za sljedeće utakmice, bilo one u kvalifikacijama za Ligu prvaka ili za Europsku ligu, vratiti u sastav.

Stojković je, podsjećamo, suspendiran nakon što je u posljednjoj Dinamovoj europskoj utakmici prošle sezone dobio crveni karton zbog šamara stoperu Genka Matteu Smetsu. Tada je Dinamov veznjak kažnjen s tri utakmice suspenzije, ali je sada UEFA pokazala milost te je nakon Dinamove žalbe smanjila kaznu na dvije utakmice.