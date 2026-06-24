Crveni badići ponovno u centru pažnje: Poznate crnka i plavuša dižu temperaturu do maksimuma

Na plaži Venice Beach atmosfera je užarena dok se snimaju scene za novi 'Baywatch' remake. Shay Mitchell (39) i Hassie Harrison (36), crnka i plavuša koje preuzimaju kultne uloge, pojavile su se u modernim verzijama legendarnog crvenog kupaćeg kostima. More, sunce i pijesak stvorili su savršenu kulisu za povratak jednog od najpoznatijih TV fenomena, a u galeriji u nastavku pogledajte scene sa snimanja o kojima bruje društvene mreže.