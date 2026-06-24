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KAKVE LJEPOTICE /

Dame iz prvog reda ukrale show: Ovako je izgledala druga večer INmusic festivala

Dame iz prvog reda ukrale show: Ovako je izgledala druga večer INmusic festivala
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Druga večer 18. izdanja INmusic festivala na zagrebačkom Jarunu protekla je u znaku odlične atmosfere, a među izvođačima koji su posebno oduševili publiku našao se i kultni američki bend The Flaming Lips.

Njihov energičan nastup privukao je velik broj posjetitelja koji su uživali u prepoznatljivim hitovima i spektakularnoj festivalskoj atmosferi. INmusic je i ove godine okupio ljubitelje glazbe iz Hrvatske, ali i brojne goste iz Europe te drugih dijelova svijeta.

Kako je izgledao nastup The Flaming Lipsa i kakva je atmosfera vladala među publikom, pogledajte u našoj galeriji.

24.6.2026.
8:54
Hot.hr
Lucija Ocko/PIXSELL
In Music Festival
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