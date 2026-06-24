Pomest će konkurenciju? Predstavljen Peaq, a u Hrvatsku stiže s iznenađujućom cijenom

Češki proizvođač automobila Škoda, poznat po svojim praktičnim i prostranim obiteljskim vozilima, ponovno je uzburkao automobilsku scenu. Nakon mjeseci iščekivanja i špijunskih fotografija, napokon je predstavljen Peaq, njihov novi električni adut i dosad najveći model u povijesti marke.

Riječ je o golemom SUV-u sa sedam sjedala koji se ne boji pokazati mišiće, ali to čini na onaj prepoznatljivi, Škodin način - pametno, bez suvišne pompe i s nevjerojatnim fokusom na iskoristivost prostora.

Dok se konkurencija nadmeće u dizajnerskim egzibicijama, Škoda se drži provjerene formule, no ovaj put podiže ljestvicu na razinu koju nitko nije očekivao. Peaq nije samo električni Kodiaq; on je vizija budućnosti obiteljskog prijevoza.

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>>> U galeriji pogledajte sve detalje Škode Peaq <<<

Dizajn koji odiše snagom i inteligencijom

Na prvi pogled, Škoda Peaq ostavlja dojam samopouzdanja. S dužinom od gotovo 4,9 metara, osjetno je duži od Kodiaqa, čime jasno zauzima poziciju novog perjanice marke. Dizajnerski jezik nazvan "Modern Solid" donosi čiste, gotovo skulpturalne linije koje naglašavaju robusnost vozila, ali bez nepotrebne agresivnosti. Prednjim dijelom dominira takozvani "Tech-Deck Face", sjajna crna ploča koja zamjenjuje klasičnu rešetku hladnjaka i skriva mnoštvo senzora i radara. Osvijetljena je tankim vertikalnim letvicama i uokvirena prepoznatljivim LED svjetlima u obliku slova T, stvarajući futuristički, ali i elegantan potpis.

Jedna od najočitijih novosti, i svojevrsni presedan za Škodu, su uvlačne ručke na vratima. One ne samo da doprinose čistom izgledu bočne siluete, već i poboljšavaju aerodinamiku, što je ključno za povećanje dosega električnog vozila. Koeficijent otpora zraka iznosi impresivnih 0,249. No, Škoda ne bi bila Škoda da nije promislila i o praktičnim aspektima. Svjesni problema koje su drugi proizvođači imali sa smrzavanjem ovakvih ručki, inženjeri su ugradili "čekić" funkciju koja ih može osloboditi od leda. U slučaju nesreće i prekida napajanja, ručke imaju lokalne kondenzatore koji im osiguravaju energiju, a čak i ako sve zakaže, mogu se otvoriti mehanički. To je klasičan primjer "Simply Clever" filozofije primijenjene na modernu tehnologiju. Pogled zaokružuju aerodinamički optimizirani kotači veličine od 19 do 21 inča, ovisno o paketu opreme.

Više od automobila, manje od stana

Ako je vanjština impresivna, unutrašnjost je ono gdje Peaq uistinu briljira i postavlja nova mjerila. Škoda je oduvijek bila majstor iskorištavanja prostora, a ovdje je to dovedeno do savršenstva. Zahvaljujući MEB platformi stvorenoj isključivo za električna vozila, međuosovinski razmak rastegnut je na gotovo tri metra (2,97 m), što rezultira kabinom koju Škoda s ponosom naziva "dnevnim boravkom na kotačima". Ravna podnica omogućuje iznimnu prostranost u drugom redu sjedala, gdje se tri odrasle osobe mogu udobno smjestiti bez ikakvih problema.

Ipak, prava zvijezda je opcionalni treći red sjedala. Za razliku od mnogih SUV-ova gdje su ta sjedala upotrebljiva samo za djecu na kraćim relacijama, u Peaqa se ondje mogu smjestiti i odrasli. Tijekom testnih vožnji prototipova, čak su i novinari visoki 196 centimetara potvrdili da uz malo pomicanja drugog reda prema naprijed, u trećem redu ima sasvim dovoljno mjesta za glavu i koljena. Prtljažnik je, očekivano, špiljskih dimenzija. Čak i sa svih sedam sjedala u funkciji, na raspolaganju je 299 litara prostora, dovoljno za nekoliko torbi. U konfiguraciji s pet sjedala, taj prostor raste na rekordnih 935 litara, što je najveći prtljažnik u bilo kojem Škodinom modelu do sada. Kada se preklopi i drugi red, dobiva se golemi teretni prostor. Tu je i prednji prtljažnik od 37 litara, idealan za pohranu kabela za punjenje.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje Škode Peaq <<<

Kokpit donosi revoluciju za Škodu. Centralnu poziciju zauzima vertikalno postavljen 13,6-inčni zaslon osjetljiv na dodir. Sustav se temelji na Android Automotive platformi, što jamči brz odziv, intuitivno sučelje i pristup aplikacijama poput Google Mapsa i Spotifyja. Iako su mnoge funkcije prebačene na zaslon, Škoda je, na sreću mnogih vozača, zadržala fizičke tipke za osnovne kontrole klime i glasnoće. Za one željne luksuza, tu je Relax paket koji donosi prednja sjedala s certifikatom njemačke udruge za zdravlje leđa (AGR), s funkcijama masaže, ventilacije i električno podesivim osloncima za noge. Vrhunski Sonos audio sustav sa 16 zvučnika i najveći panoramski krov ikad ugrađen u Škodu, s devet individualno zatamnjivih segmenata, pretvaraju svako putovanje u premium iskustvo.

Tri pogona za sve potrebe

Škoda Peaq nudi se u tri osnovne verzije, pokrivajući širok spektar potreba i budžeta. Početni model je Peaq 60 sa stražnjim pogonom, baterijom bruto kapaciteta 63 kWh i elektromotorom snage 201 KS (150 kW). Ova verzija do 100 km/h ubrzava za 8,6 sekundi i nudi WLTP doseg od preko 460 kilometara, što je sasvim dovoljno za većinu obiteljskih potreba.

Sredinu ponude čini Peaq 90, također sa stražnjim pogonom, ali s većom baterijom od 91 kWh (86 kWh neto) i snažnijim motorom od 282 KS (210 kW). Ubrzanje do stotke skraćeno je na 7,1 sekundu, a najvažnije od svega, doseg s jednim punjenjem penje se na impresivnih 600 kilometara prema WLTP ciklusu. Ovo je verzija koja će zasigurno biti najzanimljivija onima koji često putuju na duže relacije i žele zaboraviti na anksioznost zbog dosega.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje Škode Peaq <<<

Vrh ponude je Peaq 90x, koji kombinira veliku bateriju od 91 kWh s dva elektromotora, po jedan na svakoj osovini, čime se dobiva pogon na sve kotače. Ukupna snaga sustava iznosi 295 KS (220 kW), što omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 6,7 sekundi. Domet je neznatno manji, oko 590 kilometara. Što se tiče punjenja, Peaq podržava brzo DC punjenje. Manja baterija se od 10 do 80 posto kapaciteta napuni za oko 28 minuta, koliko treba i većoj bateriji na snažnijem punjaču. To je otprilike vrijeme potrebno da se popije kava i pojede sendvič na odmorištu. Uz to, Peaq podržava i dvosmjerno punjenje (V2H), što znači da može poslužiti kao mobilni izvor energije za vaš dom ili električne uređaje.

Cijena i dolazak u Hrvatsku

Na kraju, ono najvažnije pitanje: koliko će sve to koštati? Škoda je poznata po tome da nudi "više automobila za novac", a čini se da Peaq nastavlja tu tradiciju i u električnom dobu. Početna cijena za Škodu Peaq u Hrvatskoj iznosit će 49.990 eura. Uzevši u obzir njegovu veličinu, prostranost, tehnologiju, doseg i činjenicu da nudi sedam sjedala, ovo je iznimno konkurentna cijena koja ga stavlja u povoljan položaj u odnosu na rivale poput Peugeota e-5008, dok je osjetno pristupačniji od većih modela kao što su Kia EV9 ili Hyundai Ioniq 9. Prvi primjerci u hrvatske prodajne salone trebali bi stići krajem ove godine.

Škoda Peaq je, bez sumnje, jedan od najiščekivanijih električnih automobila godine. On nije samo najveći i najnapredniji model češkog proizvođača, već i jasan pokazatelj smjera u kojem se kreće budućnost obiteljske mobilnosti. Kombinacijom nevjerojatne praktičnosti, modernog dizajna, impresivnog dosega i pametno odmjerene cijene, Peaq ima sve adute da postane novi hit na tržištu i tihi div koji će pomesti konkurenciju.

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>>> U galeriji pogledajte sve detalje Škode Peaq <<<