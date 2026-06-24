Pogledajte kako izgleda pisanje prijemnog ispita u Beogradu: Stotine stolova poslagano u crti

Prijemni ispiti za upis na Sveučilište u Beogradu počeli su danas, a održavaju se na Beogradskom sajmu.

Veliki fakulteti s velikim brojem prijavljenih kandidata, poput Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta organizacijskih znanosti i Medicinskog fakulteta, koriste prostrane sajamske prostore kako bi se velik broj kandidata mogao sigurno smjestiti.

Kandidatima se preporučuje da u dodijeljeni sektor dođu s minimalno stvari, odnosno s osobnom iskaznicom i vodom, budući da je parkiranje u blizini sajma često ograničeno.

Na fotografiji se vidi velik broj kandidata koji polažu prijemni ispit u prostranoj dvorani. Stolovi su raspoređeni u pravilnim redovima, a studenti sjede na velikoj međusobnoj udaljenosti dok ispunjavaju ispitne zadatke.

Kako to izgleda pogledajte u fotogaleriji