Pogledajte kako izgleda pisanje prijemnog ispita u Beogradu: Stotine stolova poslagano u crti
Prijemni ispiti za upis na Sveučilište u Beogradu počeli su danas, a održavaju se na Beogradskom sajmu.
Veliki fakulteti s velikim brojem prijavljenih kandidata, poput Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta organizacijskih znanosti i Medicinskog fakulteta, koriste prostrane sajamske prostore kako bi se velik broj kandidata mogao sigurno smjestiti.
Kandidatima se preporučuje da u dodijeljeni sektor dođu s minimalno stvari, odnosno s osobnom iskaznicom i vodom, budući da je parkiranje u blizini sajma često ograničeno.
Na fotografiji se vidi velik broj kandidata koji polažu prijemni ispit u prostranoj dvorani. Stolovi su raspoređeni u pravilnim redovima, a studenti sjede na velikoj međusobnoj udaljenosti dok ispunjavaju ispitne zadatke.
Kako to izgleda pogledajte u fotogaleriji