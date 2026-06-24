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Pogledajte kako izgleda pisanje prijemnog ispita u Beogradu: Stotine stolova poslagano u crti

Pogledajte kako izgleda pisanje prijemnog ispita u Beogradu: Stotine stolova poslagano u crti
Foto: M.M./ATA images/PIXSELL
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Prijemni ispiti za upis na Sveučilište u Beogradu počeli su danas, a održavaju se na Beogradskom sajmu. 

Veliki fakulteti s velikim brojem prijavljenih kandidata, poput Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta organizacijskih znanosti i Medicinskog fakulteta, koriste prostrane sajamske prostore kako bi se velik broj kandidata mogao sigurno smjestiti.

Kandidatima se preporučuje da u dodijeljeni sektor dođu s minimalno stvari, odnosno s osobnom iskaznicom i vodom, budući da je parkiranje u blizini sajma često ograničeno.

Na fotografiji se vidi velik broj kandidata koji polažu prijemni ispit u prostranoj dvorani. Stolovi su raspoređeni u pravilnim redovima, a studenti sjede na velikoj međusobnoj udaljenosti dok ispunjavaju ispitne zadatke.

Kako to izgleda pogledajte u fotogaleriji

24.6.2026.
14:39
danas.hr
M.M./ATA images/PIXSELL
Prijemni IspitiBeograd
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