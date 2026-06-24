Pale su puse, zagrljaji i pokoja suza: Pogledajte kome su Vatreni prvo potrčali u zagrljaj

Nakon što je Hrvatska upisala novu pobjedu na Svjetskom prvenstvu, neki od najljepših prizora večeri nisu se dogodili na terenu, već na tribinama. Naime, odmah po završetku utakmice, naši su Vatreni potrčali prema svojim najmilijima, a emotivni zagrljaji sa suprugama, djevojkama, djecom i roditeljima nisu promaknuli oku fotografa.

Tako je Joško Gvardiol pobjedu slavio s majkom i djevojkom Lu Mastrović, Luku Modrića na tribinama je dočekala cijela obitelj - supruga Vanja, djeca, ali i roditelji, a prizori Andreja Kramarića s kćerkicom Evom nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

U našoj galeriji pogledajte tko je sve od igrača potrčao u zagrljaj voljenima.