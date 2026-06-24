FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAJLJEPŠI TRENUCI VEČERI /

Pale su puse, zagrljaji i pokoja suza: Pogledajte kome su Vatreni prvo potrčali u zagrljaj

Pale su puse, zagrljaji i pokoja suza: Pogledajte kome su Vatreni prvo potrčali u zagrljaj
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Marko Pašalić
1 /15
VOYO logo

Nakon što je Hrvatska upisala novu pobjedu na Svjetskom prvenstvu, neki od najljepših prizora večeri nisu se dogodili na terenu, već na tribinama. Naime, odmah po završetku utakmice, naši su Vatreni potrčali prema svojim najmilijima, a emotivni zagrljaji sa suprugama, djevojkama, djecom i roditeljima nisu promaknuli oku fotografa.

Tako je Joško Gvardiol pobjedu slavio s majkom i djevojkom Lu Mastrović, Luku Modrića na tribinama je dočekala cijela obitelj - supruga Vanja, djeca, ali i roditelji, a prizori Andreja Kramarića s kćerkicom Evom nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

U našoj galeriji pogledajte tko je sve od igrača potrčao u zagrljaj voljenima. 

24.6.2026.
10:17
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaVatreniSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Joško GvardiolLuka Modrić
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija