Dvjestoti nastup Luke Modrića obilježio jedan impresivan podatak

Golom Ante Budimira u 54. minuti reprezentacija Hrvatske je u Torontu pobijedila Panamu s minimalnih 1-0 (0-0) te je teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska je s tri boda uoči posljednjeg kola na trećem mjestu, s bodom manje od Engleske i Gane koje su u Bostonu odigrale 0-0. Panama je bez bodova ostala bez izgleda za plasman u drugi krug.

Hrvatski kapetan Luka Modrić se prvim zviždukom gabonskog suca upisao u "Klub 200", pridružio se maloj skupini igrača koji su u reprezentativnom dresu skupili barem 200 nastupa, a u njoj su Cristiano Ronaldo (229), Kuvajćanin Bader Al-Mutawa (202) i Lionel Messi (201).

Luka je odigrao 80 minuta protiv Paname. Imao je 78 pokušaja dodavanja od čega je 69 bilo precizno što je visoki postotak od 88 posto. Još impresivniji je sljedeći podatak: U svojih 19 utakmica na svjetskim prvenstvima, Luka Modrić nikada nije bio na ispod 80 posto točnih dodavanja. Strašan podatak!

88% - Luka Modric completed 88% of his passes against Panama (69/78).



He has completed at least 80% of his passes in all 19 of his career FIFA World Cup starts.



Maestro. pic.twitter.com/bZLt3QL2RO — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2026

Vjerujemo da će se to nastaviti i u ostatku prvenstva te da će Luka skupiti još utakmica i još dodavanja.