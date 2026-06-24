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SPORT I GEOGRAFIJA /

Možeš li prepoznati zastave natjecateljskih reprezentacija SP-a 2026.? Pokušaj rasturiti u kvizu

Možeš li prepoznati zastave natjecateljskih reprezentacija SP-a 2026.? Pokušaj rasturiti u kvizu
Foto: Shutterstock
Za početak jedno lako pitanje. Ovo je zastava države čiji je naziv?
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Nogomet, najvažnija sporedna stvar na svijetu ujedinjuje milijune ljudi kroz strast prema igri i ponos prema svojoj naciji. Svjetsko prvenstvo 2026. traje, a s njim i šarenilo zastava na tribinama. Mnoge reprezentacije koje pratimo imaju prepoznatljive zastave koje pričaju priču o njihovoj povijesti i kulturi. Mislite li da možete prepoznati zastave Brazila, Njemačke ili Argentine? Zato smo odabrali one manje poznate da testiramo tvoje znanje!

24.6.2026.
13:30
Webcafe.hr
Shutterstock
KvizKvizoviKviz ZnanjaZastave DržavaSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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