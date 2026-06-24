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NAVIJAČKO LUDILO /

Hrvatska je pobijedila Panamu, a mreže su preplavili urnebesni memovi: Dobro će vas nasmijati

Hrvatska je pobijedila Panamu, a mreže su preplavili urnebesni memovi: Dobro će vas nasmijati
Foto: Društvene mreže
Hrvatska nogometna reprezentacija preživjela je napetu i iscrpljujuću bitku u Torontu, svladavši tvrdu i organiziranu Panamu s minimalnih 1:0. U utakmici koja je vagala na rubu razočaranja, pobjedu i ključna tri boda za ostanak na Svjetskom prvenstvu donio je džoker s klupe, Ante Budimir, čiji je pogodak u drugom poluvremenu bio jedini trenutak istinske inspiracije u inače taktički zakočenom dvoboju. Dok su se igrači u Kanadi borili za svaki metar terena, u Hrvatskoj su navijači vodili vlastitu borbu - onu sa snom. Pobjeda u jedan sat ujutro donijela je olakšanje, ali i pokrenula lavinu kreativnih i duhovitih reakcija na društvenim mrežama, gdje je Budimir postao junak koji "pobjeđuje nesanicu".
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Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Panamu 1:0 u napetoj i tvrdoj utakmici u Torontu, a jedini pogodak postigao je Ante Budimir nakon ulaska s klupe.

Vatreni su se mučili protiv niskog panamskog bloka, a prvo poluvrijeme obilježila je jalova hrvatska ofenziva i velika obrana Dominika Livakovića. Izbornik Zlatko Dalić promijenio je ritam uvođenjem Budimira, što se odmah pokazalo ključnim potezom. Nakon preciznog ubačaja Josipa Stanišića, Budimir je mirno zabio za vodstvo i kasniju pobjedu.

Hrvatska je nakon pogotka imala više prostora, a Livaković je dodatno osigurao tri boda sjajnim intervencijama. Utakmica je imala i poseban emotivni trenutak jer je Luka Modrić upisao svoj 200. nastup za reprezentaciju. Dok su se igrači borili na terenu, u Hrvatskoj se drama odvijala pred ekranima u kasnim noćnim satima.

Upravo zato su društvene mreže eksplodirale s reakcijama i memovima. 

24.6.2026.
10:17
Webcafe.hr
Društvene mreže
HrvatskaSvjetsko PrvenstvoNogometSmijehMeme
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