Hrvatska je pobijedila Panamu, a mreže su preplavili urnebesni memovi: Dobro će vas nasmijati

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Panamu 1:0 u napetoj i tvrdoj utakmici u Torontu, a jedini pogodak postigao je Ante Budimir nakon ulaska s klupe.

Vatreni su se mučili protiv niskog panamskog bloka, a prvo poluvrijeme obilježila je jalova hrvatska ofenziva i velika obrana Dominika Livakovića. Izbornik Zlatko Dalić promijenio je ritam uvođenjem Budimira, što se odmah pokazalo ključnim potezom. Nakon preciznog ubačaja Josipa Stanišića, Budimir je mirno zabio za vodstvo i kasniju pobjedu.

Hrvatska je nakon pogotka imala više prostora, a Livaković je dodatno osigurao tri boda sjajnim intervencijama. Utakmica je imala i poseban emotivni trenutak jer je Luka Modrić upisao svoj 200. nastup za reprezentaciju. Dok su se igrači borili na terenu, u Hrvatskoj se drama odvijala pred ekranima u kasnim noćnim satima.

Upravo zato su društvene mreže eksplodirale s reakcijama i memovima.