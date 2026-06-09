FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VESELJE ZA PAMĆENJE /

Mrežama kruže prizori s tursko-hrvatskog vjenčanja na kojem je mladence dočekao hit od Thompsona

Mrežama kruže prizori s tursko-hrvatskog vjenčanja na kojem je mladence dočekao hit od Thompsona
×
Foto: Screenshot

'Obje obitelji slavile su zajedno od samog početka - ne samo jedna pored druge, već kao jedna velika obitelj", napisao je na njemačkom jeziku autor objave

9.6.2026.
11:00
Webcafe.hr
Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Ela i izabranik njezina srca Božo ovih su dana u Kaštelima uplovili u bračne vode, a prizori s njihova svadbenoga veselja upravo su postali vrlo zapaženi na društvenim mrežama nakon što ih je objavio pjevač i DJ nadimka Mcdadoo.

Upravo je taj zabavljač mladence i dočekao uz popularnu pjesmu Geni kameni od Thompsona, što je izazvalo opće oduševljenje u dvorani među uzvanicima.

"Kakav potez! Tursko-hrvatsko vjenčanje u restoranu u Hrvatskoj. Tu se javio trenutak za koji dajem sve na svakome multikulturalnom vjenčanju: Obje obitelji slavile su zajedno od samog početka - ne samo jedna pored druge, već kao jedna velika obitelj", napisao je na njemačkom jeziku taj pjevač i DJ, čija je objava na Instagramu izazvala silne komplimente.

"Ovo je najbolje vjenčanje na kojem sam ikad prisustvovao; Vjenčanje iz snova; Sjajno sam se zabavio, bilo je to savršeno vjenčanje od početka do kraja", napisali su u komentarima oni koji imali čast nazočiti kruni te ljubavi, dok su zabavljaču zahvalnost na trudu iskazali i glavni junaci priče, Ela i Božo.

Kao što smo to već istaknuli, njegove objave zaintrigirale su brojne korisnike društvenih mreža, a snimka je na Instagramu u samo 12 sati od objave skupila preko 50 tisuća pregleda.

VjenčanjeSvadba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike