Mrežama kruže prizori s tursko-hrvatskog vjenčanja na kojem je mladence dočekao hit od Thompsona

Ela i izabranik njezina srca Božo ovih su dana u Kaštelima uplovili u bračne vode, a prizori s njihova svadbenoga veselja upravo su postali vrlo zapaženi na društvenim mrežama nakon što ih je objavio pjevač i DJ nadimka Mcdadoo.

Upravo je taj zabavljač mladence i dočekao uz popularnu pjesmu Geni kameni od Thompsona, što je izazvalo opće oduševljenje u dvorani među uzvanicima.

"Kakav potez! Tursko-hrvatsko vjenčanje u restoranu u Hrvatskoj. Tu se javio trenutak za koji dajem sve na svakome multikulturalnom vjenčanju: Obje obitelji slavile su zajedno od samog početka - ne samo jedna pored druge, već kao jedna velika obitelj", napisao je na njemačkom jeziku taj pjevač i DJ, čija je objava na Instagramu izazvala silne komplimente.

"Ovo je najbolje vjenčanje na kojem sam ikad prisustvovao; Vjenčanje iz snova; Sjajno sam se zabavio, bilo je to savršeno vjenčanje od početka do kraja", napisali su u komentarima oni koji imali čast nazočiti kruni te ljubavi, dok su zabavljaču zahvalnost na trudu iskazali i glavni junaci priče, Ela i Božo.

Kao što smo to već istaknuli, njegove objave zaintrigirale su brojne korisnike društvenih mreža, a snimka je na Instagramu u samo 12 sati od objave skupila preko 50 tisuća pregleda.