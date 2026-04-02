Venezuelanka koja je zadivila izvedbama naših pjesama otkrila: 'Hrvati su vrlo topli ljudi'

Venezuelanka Oglenis Vasquez (26) iznimnim je talentom osvojila korisnike TikToka, gdje s velikom strašću izvodi hrvatske pjesme. Oglenis danas živi u Hrvatskoj, točnije u Makarskoj, gdje se postupno prilagođava novom načinu života i predano uči hrvatski jezik.

Zaintrigirani njezinim iznimnim talentom koji je podijelila s tisućama pratitelja, odlučili smo doznati zašto je došla u Hrvatsku, ali i o ljubavi prema glazbi koja ju je povezala s našom publikom.

Došla je slučajno

Kako je Vasquez ispričala za Net.hr, u Hrvatsku je isprva stigla kao turistkinja, no zbog iznenadnih okolnosti u Venezueli, odlučila je ostati.

"U početku sam ovdje bila samo turistički, na odmoru. Nažalost, u Venezueli je u tom razdoblju izbila velika politička kriza i za mene više nije bilo sigurno vratiti se. Odlučila sam pokušati ostati u Hrvatskoj jer postoji mogućnost da se i kao turist prijavite za posao. Imala sam sreće i vrlo brzo sam pronašla prvi posao, pa sam odlučila ostati", kaže ova simpatična Venezuelanka.

Iako se situacija kasnije stabilizirala, Hrvatska ju je osvojila do te mjere da je odlučila ovdje nastaviti svoj život i karijeru.

"Kasnije, kada se situacija u Venezueli donekle stabilizirala, shvatila sam da mi se jako sviđa način života u Hrvatskoj, pa sam odlučila ostati i pokušati ovdje izgraditi svoju budućnost. Sada živim u Hrvatskoj nešto više od godinu dana", istaknula je.

Karijera u Venezueli i Hrvatskoj

Prije nego što je stigla u Hrvatsku, njezina karijera išla je u potpuno drugom smjeru.

"U Venezueli sam, prije svega, pravnica. Pet godina radila sam i kao profesorica jezika. Predavala sam engleski i njemački. Također sam surađivala s Goethe-Institutom na organizaciji kulturnih događanja, s ciljem poticanja razmjene između njemačke i venezuelske kulture.

U Hrvatskoj sam najprije radila kao asistentica, a danas sam zaposlena u hotelu gdje radim kao menadžerica odnosa s gostima. Trenutno sam dio menadžmenta", ispričala nam je.

U Hrvatsku je stigla potpuno sama, bez obitelji i bliskih ljudi, no to je nije spriječilo da hrabro započne novo poglavlje svog života. Iako danas živi u Makarskoj, gdje gradi svoju karijeru, slobodno vrijeme koristi za upoznavanje zemlje. Naime, tijekom boravka već je posjetila nekoliko hrvatskih gradova, a među njima se jedan posebno istaknuo i osvojio njezino srce.

"Posjetila sam već mnogo mjesta. Naravno, bila sam u Zagrebu, glavnom gradu. Posjetila sam i Pulu, koja mi se jako sviđa. Prekrasan, zaista impresivan grad. Bila sam i u Rijeci te Opatiji, kao i u Makarskoj, gdje sada radim. Također sam posjetila i Karlovac", otkrila nam je ova mlada Venezuelanka.

Veliko zadovoljstvo s Hrvatskom

S obzirom na velike razlike između života u Venezueli i Hrvatske, Oglenis nam je ispričala kako ju je upravo ta promjena dodatno oblikovala. Ističe kako je život ovdje ispunjava na poseban način.

"Moram reći da sam zadovoljna. Otkad živim ovdje, osjećam se puno zahvalnije. Zbog svih prilika koje imam u usporedbi sa svojom zemljom, zaista sam zadovoljna. Mislim da ovdje imam vrlo kvalitetan život", dodala je.

Zahvaljujući poslu koji je pronašla u Hrvatskoj, Oglenis je uspjela osigurati i stabilne životne uvjete.

"Trenutačno sam u najmu, odnosno živim u unajmljenom smještaju. Imala sam sreće s ugovorom jer mi je tvrtka osigurala smještaj, tako da trenutno tako živim", ustvrdila je.

Osim što uspješno gradi karijeru, ova simpatična djevojka istinski uživa u životu u gradu koji danas naziva svojim domom. Makarska joj, smještena uz more, pruža idealan spoj opuštanja i inspiracije, pa većinu slobodnog vremena rado provodi upravo na obali.

"Kad imam slobodnog vremena, najviše volim prošetati centrom grada. Obično uzmem kavu i, iako sam često sama, uživam sjediti uz more i promatrati zalazak ili izlazak sunca - ovisno o tome kada sam slobodna. To mi je najdraži način opuštanja. Osim toga, jedan od mojih hobija su slikanje i crtanje, pa često volim slikati ili crtati upravo na plaži", istaknula je Oglenis.

Topli i gostoljubivi ljudi

Unatoč činjenici da su cijene u Hrvatskoj, bilo u kafićima, restoranima ili trgovinama, za mnoge visoke, ova mlada Venezuelanka ističe kako joj je život ovdje ipak znatno kvalitetniji.

"U načelu, rekla bih da je život ovdje bolji. U Venezueli imamo jednu od najvećih stopa inflacije na svijetu, dok je u Hrvatskoj ona oko tri do četiri posto. Kod nas je inflacija trenutno iznimno visoka - čak nekoliko stotina posto, što značajno otežava svakodnevni život i planiranje budućnosti. Zato smatram da je ovdje puno lakše organizirati život i zadržati normalan standard, uz dobru kvalitetu života. Upravo je to jedna od najvećih razlika koju sam primijetila", otkrila nam je kroz razgovor.

Kako ističe, već od samog dolaska u Hrvatsku osjećala se prihvaćeno i dobrodošlo, bez osjećaja distance. Naravno tu su i ljudi koji su je oduševili.

"Hrvate doživljavam kao izuzetno srdačne i gostoljubive ljude, barem iz vlastitog iskustva. Većina ljudi koje sam upoznala bila je vrlo otvorena, ljubazna i uvijek spremna pomoći. Zaista sam se ovdje osjećala dobrodošlo i prihvaćeno", priznala nam je ova mlada djevojka.

Sličnosti i razlike u Hrvatskoj i Venezueli

Unatoč brojnim razlikama između dviju kultura, Oglenis ističe kako je kroz svakodnevni život otkrila i niz zanimljivih sličnosti koje su je ugodno iznenadile.

"Hrvatska kultura mi je, zapravo, u mnogočemu slična venezuelanskoj. I mi smo temperamentni, volimo izlaziti, družiti se s obitelji i prijateljima, a obitelj nam je jako važna - baš kao i ovdje. To mi se posebno sviđa. Primijetila sam i da su Hrvati jako ponosni na zemlju i identitet, što izuzetno cijenim jer smo i mi u Venezueli takvi - ponosni na svoje korijene i ono što jesmo", dodala je.

Osim sličnosti u mentalitetu i karakteru, primijetila je i podudarnosti u religiji. "Mnogi su ovdje katolici, kao i kod nas, što dodatno pridonosi osjećaju bliskosti između dviju kultura. Jedina razlika koju ističem jest - ovdje ima puno više plavokosih ljudi", rekla nam je s osmijehom.

Ipak, primijetila je i jednu razliku između dvije kulture.

"Rekla bih da su Venezuelanci ipak malo otvoreniji i komunikativniji na prvu. No, kad se Hrvati opuste i započnu razgovor, ta razlika gotovo nestaje", priča ova vedra Venezuelanka.

Oduševljena hranom

Spomenula je i hrvatsku hranu koju je probala tijekom boravka u Hrvatskoj, te nekoliko jela koja su joj se najviše svidjela.

"Jako mi se sviđa vaša hrana, stvarno je odlična. Probala sam puno toga. Primjerice, prvo što mi pada na pamet je gulaš - baš ga volim. Mislim da je to pravo 'comfort' jelo, nešto što te podsjeća na dom", oduševljeno je rekla Oglenis, ali jedno je ipak baš osvojilo.

"Sad sam se sjetila još jednog od mojih favorita - pohani kruh. Stvarno ga volim jesti za doručak, obično uz rajčicu, slaninu i malo sira", izdvojila je te spomenula zašto je baš ta hrana toliko oduševila.

"Podsjeća me na baku, kao da vas netko dočeka s toplim, domaćim obrokom i željom da se osjećate ugodno. To mi je baš kao omiljeno jelo iz djetinjstva - jednostavno predivno. Zaista ga obožavam. Svaki put kad posjetim prijatelje, njihove mame mi to pripremaju i pokazuju kako se radi, pa mogu reći da je to jedno od jela koje sam i sama naučila pripremati. I stvarno ga jako volim", ispričala nam je.

Pozitivno je iznenađena i hrvatskim javnim prijevozom, koji joj se, kako kaže, uvelike sviđa. Ističe da nije primijetila velike razlike u usporedbi s Venezuelom.

"Moram reći da se ne razlikuje puno od onoga u Venezueli, u osnovi je vrlo slično. Najčešće koristim lokalne autobuse, a kada sam u glavnom gradu, vozim se i tramvajem, koji mi se jako sviđa. Ipak, najviše sam navikla na autobuse jer sam ih i prije najčešće koristila", osvrnula se.

Prijatelji su je nagovorili na TikTok

Na TikToku na kojem oduševljava hrvatsku publiku izvedbama, spomenula je već kako jezik uči upravo kroz pjesme, ali ta ideja ipak došla je od njezinih prijatelja.

"Moram reći da to u početku uopće nije bila moja ideja. Prijatelji i ljudi oko mene, koji su većinom lokalci, potaknuli su me da počnem objavljivati. Na početku mi je bilo dosta teško učiti hrvatski, ali sam kroz pjesme pronašla neku vrstu inspiracije, discipline i ugode u učenju jezika. Inače odmalena volim slušati i pjevati, pa mi je to puno pomoglo u učenju novih riječi. Često sam pjevala sama sebi kako bih lakše usvajala vokabular", priznala je simpatična djevojka.

Iako je u početku bila nesigurna i pomalo skeptična prema toj ideji, na nagovor prijatelja ipak je odlučila izaći iz svoje zone komfora i pokušati. Danas kaže kako je iznimno sretna što je to učinila.

"Nisam to planirala dijeliti javno, ali kad su me prijatelji nagovorili, odlučila sam pokušati. Iskreno, bila sam iznenađena reakcijama. Rekli su mi da im je drago vidjeti nekoga izvana tko voli njihove pjesme. Moram priznati da imate stvarno lijepe pjesme i tako je sve zapravo počelo. Nije bilo planirano, dogodilo se spontano", nastavila je.

Posebno dirljiva hrvatska pjesma

S obzirom na njezin impresivan glas, dodatno iznenađuje činjenica da je sve naučila samostalno, bez ikakve formalne glazbene poduke. Pjevanje joj, kako ističe, nije samo hobi, već i svojevrsna terapija, način na koji izražava emocije, ali i uči hrvatski jezik.

"Sve sam naučila sama, nikada nisam imala nikakvu vokalnu poduku. Iskreno, ne smatram se pjevačicom. Pjesme koristim ponajprije kao način učenja. Za mene je glazba jako važan dio života. Primjerice, kada sam tužna, svjesno si puštam veselije pjesme kako bih popravila raspoloženje. Općenito, jako volim glazbu", otkrila je.

Među brojnim hrvatskim pjesmama, teško joj je bilo izdvojiti najdražu. Međutim, jedna pjesma je posebno dirnula.

"Moram izdvojiti jednu pjesmu Olivera Dragojevića koja me posebno dirnula. Mislim na 'Oprosti mi, pape'. Ta me pjesma zaista pogodila, pogotovo jer sam je prvi put čula dok sam učila hrvatski i prvi put boravila u Dalmaciji. Sjećam se da sam sjedila na plaži, prolazio je brod s kojeg je svirala ta pjesma, a lokalci su je pjevali. U tom trenutku već sam mogla razumjeti veći dio teksta i odmah sam se rasplakala", rekla je, a osim što je ta pjesma duboko dirnula, ujedno joj je donijela i snažnu životnu pouku koju je odmah prepoznala.

"To je tužna, ali predivna pjesma o odrastanju i o tome kako tek kasnije u životu počnemo razumjeti svoje roditelje - što znači biti odrastao i koliko život može biti težak ili lagan. Ne znam zašto, ali ta pjesma me dotaknula u dušu. Od dana kad sam je prvi put čula, nisam je mogla izbaciti iz glave - danima mi se vrtjela u mislima", istaknula nam je.

Uči uz pjesme

Ipak, na TikToku rado dijeli svoje interpretacije pjesama različitih izvođača, među kojima se našao i Jakov Jozinović. Njezin odabir pjesama, kako ističe, ne vodi se nikakvom posebnom strategijom.

"Najčešće pustim glazbu nasumično na Spotifyju, uglavnom pop pjesme. One koje mi najviše ostanu u glavi, koje su mi 'zarazne' ili mi se posebno sviđa njihov tekst, njih i odaberem", otkrila nam je.

Oglenis je svojim izvedbama, ali i trudom oko učenja hrvatskog jezika, osvojila brojne korisnike TikToka koji joj redovito upućuju riječi podrške i divljenja. Njezini videozapisi često su ispunjeni pozitivnim komentarima, u kojima pratitelji ističu njezin talent, hrabrost i ljubav prema hrvatskoj kulturi.

Pozitivne i tu i tamo koja negativna reakcija

Ipak, kao i na većini društvenih mreža, među brojnim pohvalama povremeno se pojavi i poneki negativan komentar.

"Moram reći da sam bila jako iznenađena reakcijama - većinom su bile izuzetno pozitivne. Nisam očekivala da će se ljudima to toliko svidjeti. Naravno, bilo je i negativnih komentara. No, moram priznati da platforme poput Instagrama i TikToka dosta dobro filtriraju takav sadržaj pa se ne širi previše. Ipak, naišla sam i na neke teže komentare, gdje su pojedinci smatrali da ne bih trebala biti ovdje ili da nemam pravo govoriti hrvatski samo zato što nisam odavde", otkriva. Unatoč tome, Oglenis naglašava kako se fokusira na podršku koju prima te ne dopušta da joj takve reakcije naruše motivaciju i entuzijazam.

"To doživljavam kao osobno mišljenje pojedinaca, ništa više. Ipak, moram priznati da mi je to pomalo žao, jer me iznenadilo – posebno zato što u stvarnom životu nisam doživjela takve reakcije. Naprotiv, većina ljudi ovdje, iako vide da se još uvijek snalazim s jezikom, upravo su oni koji mi najviše pomažu i pružaju podršku", zaključila je.

