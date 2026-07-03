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Odbrojava se do velikog Thompsonovog koncerta: Ovako danas izgleda pozornica u Zaprešiću

Odbrojava se do velikog Thompsonovog koncerta: Ovako danas izgleda pozornica u Zaprešiću
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Na stadionu ŠRC Zaprešić u tijeku su završne pripreme za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona (59) koji će se održati u subotu. Pozornica je gotovo u potpunosti dovršena, a radnici uređuju posljednje tehničke detalje kako bi sve bilo spremno za dolazak brojnih posjetitelja.

Organizatori očekuju velik interes publike, zbog čega će na području grada biti na snazi posebna prometna regulacija, a prostor stadiona se dodatno prilagođava kako bi se osigurali sigurnosni i logistički uvjeti za publiku. 

Kako izgledaju posljednje pripreme - pogledajte u našoj galeriji. 

3.7.2026.
13:46
Hot.hr
Josip Regovic/PIXSELL
Marko Perković ThompsonZaprešićKoncert
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