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Evo kako teku pripreme za veliki Thompsonov spektakl u Zaprešiću

Evo kako teku pripreme za veliki Thompsonov spektakl u Zaprešiću
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Glazbenik Marko Perković Thompson (59) nastupit će u subotu na stadionu ŠRC Zaprešić, gdje su u tijeku završne pripreme i radovi uoči održavanja koncerta.

Organizatori i tehničke službe intenzivno rade na postavljanju pozornice, rasvjete i ostale produkcijske opreme kako bi sve bilo spremno za veliki glazbeni događaj. Prema dostupnim informacijama, očekuje se dolazak većeg broja posjetitelja, a prostor stadiona se dodatno prilagođava kako bi se osigurali sigurnosni i logistički uvjeti za publiku. 

1.7.2026.
12:49
Hot.hr
Marko Prpic/PIXSELL
Marko Perković ThompsonKoncertZaprešić
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