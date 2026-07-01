Evo kako teku pripreme za veliki Thompsonov spektakl u Zaprešiću

Glazbenik Marko Perković Thompson (59) nastupit će u subotu na stadionu ŠRC Zaprešić, gdje su u tijeku završne pripreme i radovi uoči održavanja koncerta.

Organizatori i tehničke službe intenzivno rade na postavljanju pozornice, rasvjete i ostale produkcijske opreme kako bi sve bilo spremno za veliki glazbeni događaj. Prema dostupnim informacijama, očekuje se dolazak većeg broja posjetitelja, a prostor stadiona se dodatno prilagođava kako bi se osigurali sigurnosni i logistički uvjeti za publiku.