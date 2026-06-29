Marko Perković Thompson objavio fotografije sa stadiona, pripreme za Zaprešić krenule

Jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenika, Marko Perković Thompson (59), na svom je službenom Instagram profilu objavio fotografije koje su oduševile njegove brojne obožavatelje. Kratkim i jasnim opisom "Započele pripreme za koncert u Zaprešiću" najavio je početak radova na postavljanju pozornice za dugoiščekivani glazbeni događaj, a prizori sa stadiona otkrivaju da se sprema spektakl velikih razmjera.

Godinu dana nakon rekordnog Hipodroma

Fotografije i kratki video prikazuju radove na stadionu Ivan Laljak-Ivić u Zaprešiću, gdje teški strojevi, uključujući velike dizalice i kranove, podižu monumentalnu konstrukciju pozornice. Prizor užurbanih radnika i opreme koja se prostire po cijelom terenu jasno daje do znanja da će koncert, zakazan za 4. srpnja, biti produkcijski na najvišoj razini, što je postalo zaštitni znak Thompsonovih nastupa.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Obožavatelji su s nestrpljenjem dočekali ovu objavu, a komentari poput "Jedva čekam", "Karte kupljene" i "Vidimo se" samo potvrđuju golemo zanimanje koje vlada za ovaj događaj. Koncert u Zaprešiću održava se gotovo točno na prvu godišnjicu njegovog rekordnog nastupa na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja 2025., koji je okupio desetke tisuća posjetitelja. Čini se da se povijest ponavlja, jer je prvi kontingent ulaznica za Zaprešić rasprodan u samo nekoliko sati, a zbog naknadnog proširenja kapaciteta stadiona, u prodaju je pušten i dodatni set.

Ljeto ispunjeno glazbom

Čini se da će ovo ljeto za Thompsona i njegovu publiku biti ispunjeno velikim događajima. Nakon spektakla koji se priprema u Zaprešiću, pjevač je već najavio i sljedeći veliki pothvat. Riječ je o velikom humanitarnom koncertu koji će se održati 29. kolovoza u Vukovaru, gradu heroju, što koncertu daje i posebnu simboličku težinu.

I ta je najava dočekana s velikim entuzijazmom, a publika s nestrpljenjem očekuje detalje. Thompson je poznat po svojoj snažnoj povezanosti s publikom i domoljubnim temama, a njegovi koncerti redovito prerastaju u masovna okupljanja koja zahtijevaju složenu logistiku i sigurnosne mjere.