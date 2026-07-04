Oni stvarno zaslužuju titulu kolege iz pakla: Ovi prizori iz ureda dići će vam živce i želudac

Svi u uredu imaju barem jednog kolegu koji uspije pretvoriti i najobičniji radni dan u mali spektakl kaosa. Od neobičnih navika, kreativnog korištenja zajedničkog prostora do situacija koje nitko ne zna objasniti, takvi ljudi brzo postanu glavna tema svakodnevnih razgovora.

Zanimljivo je da smo na Redditu naišli na listu od čak 20 najstravičnijih uredskih prizora koje su ljudi doživjeli na poslu i iskreno, neke od tih priča zvuče kao da prelaze granice zdravog razuma.