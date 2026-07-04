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VAN ZDRAVOG RAZUMA /

Oni stvarno zaslužuju titulu kolege iz pakla: Ovi prizori iz ureda dići će vam živce i želudac

Oni stvarno zaslužuju titulu kolege iz pakla: Ovi prizori iz ureda dići će vam živce i želudac
Foto: Reddit
Svi imamo onaj jedan tip kolega koji testira granice strpljenja i pretvara običan radni dan u malu dozu kaosa. Od neobičnih navika koje ostavljaju trag po uredu, do kreativnih rješenja koja nitko nije tražio, takvi kolege često postanu neplanirana glavna tema razgovora uz kavu. Iako posao traži ozbiljnost i fokus, oni uspiju ubaciti dozu apsurda u svakodnevicu, dovoljno da se čovjek zapita je li ured radno mjesto ili scena iz komedije.
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Svi u uredu imaju barem jednog kolegu koji uspije pretvoriti i najobičniji radni dan u mali spektakl kaosa. Od neobičnih navika, kreativnog korištenja zajedničkog prostora do situacija koje nitko ne zna objasniti, takvi ljudi brzo postanu glavna tema svakodnevnih razgovora.

Zanimljivo je da smo na Redditu naišli na listu od čak 20 najstravičnijih uredskih prizora koje su ljudi doživjeli na poslu i iskreno, neke od tih priča zvuče kao da prelaze granice zdravog razuma.

4.7.2026.
7:12
Webcafe.hr
Reddit
PosaoKolegeKaos
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