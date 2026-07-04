Rijeke slavnih na ‘američkom kraljevskom vjenčanju’: Pogledajte tko se sve našao među pozvanima

Taylor Swift (36) i Travis Kelce (36) vjenčali su se u petak u New Yorku, u Madison Square Gardenu koji je za tu prigodu potpuno transformiran u romantičnu scenografiju ispunjenu cvjetnim aranžmanima i prigušenim, toplim osvjetljenjem. Ceremonija je organizirana iza strogo zatvorenih vrata, uz jake sigurnosne mjere i zatvorene ulice oko dvorane, dok su obožavatelji mogli pratiti tek vanjski dio atmosfere. Službena potvrda braka pojavila se navečer na velikom ekranu s natpisom “JUST MARRIED”, čime je događaj simbolično zaokružen.

Na ceremoniji su se okupili brojni poznati gosti iz svijeta glazbe, filma i sporta, a popis uzvanika uključivao je, među ostalima, Selenu Gomez (33), Bradleyja Coopera (51), Gigi Hadid (31), Hugh Granta (65) i Eda Sheerana (35), što je događaj svrstalo među najekskluzivnije slavne proslave. Umjesto klasičnih kumova i djeveruša, mladenka je uz sebe imala brata Austina kao počasnu pratnju, dok je Kelceu kum bio njegov brat Jason Kelce. Ceremoniju je vodio njihov prijatelj, glumac Adam Sandler (59).