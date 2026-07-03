Mirza i Belma Džomba prije 16. godina zakleli se na ljubav: Evo kako je izgledalo slavlje

Ljubavne priče s domaćeg javnog prostora rijetko kad odišu takvom jednostavnošću i trajanjem kao ona Belme Hodžić (41) i Mirze Džombe (49). Danas, kada slave još jednu uspješnu i sretnu godišnjicu braka, idealan je trenutak da se vratimo na sam početak njihove zajedničke bračne luke.

Riječka uvala i predivan ambijent Trsatske gradine pružili su savršen i čaroban ambijent za dan koji je spojio sportsku legendu i televizijsku zvijezdu. Daleko od prevelike pompe, a opet s dozom neosporne elegancije, njihovo je vjenčanje bilo točno onakvo kakvi su i oni sami, puno stila, iskrenih osmijeha i dobre energije.