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Mirza i Belma Džomba prije 16. godina zakleli se na ljubav: Evo kako je izgledalo slavlje

Mirza i Belma Džomba prije 16. godina zakleli se na ljubav: Evo kako je izgledalo slavlje
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Ljubavne priče s domaćeg javnog prostora rijetko kad odišu takvom jednostavnošću i trajanjem kao ona Belme Hodžić (41) i Mirze Džombe (49). Danas, kada slave još jednu uspješnu i sretnu godišnjicu braka, idealan je trenutak da se vratimo na sam početak njihove zajedničke bračne luke.

Riječka uvala i predivan ambijent Trsatske gradine pružili su savršen i čaroban ambijent za dan koji je spojio sportsku legendu i televizijsku zvijezdu. Daleko od prevelike pompe, a opet s dozom neosporne elegancije, njihovo je vjenčanje bilo točno onakvo kakvi su i oni sami, puno stila, iskrenih osmijeha i dobre energije.

3.7.2026.
15:00
Hot.hr
Pixsell
Mirza DžombaBelma HodžićGodišnjica BrakaVremeplov
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