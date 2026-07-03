Vođa radničke desnice u vezi s princezom: Bajka ili put u debakl na predsjedničkim izborima?

Romansa francuskog krajnje desničarskog vođe Jordana Bardelle s talijanskom princezom dala je njegovim kritičarima 'safta' za novu vrstu napada: prvak radničke klase Nacionalnog okupljanja opasno se približava upravo onoj eliti kojoj se njegova stranka navodno protivi.

Veza između Bardelle i Marije Caroline de Bourbon des Deux-Siciles, aristokratske pripadnice visokog društva i utjecajne osobe, postala je tako politički 'teret' za stranku koja se dugo predstavlja kao glas običnih francuskih birača protiv bogatih i moćnih, piše Politico.

Za Bardelleove pristaše još je veći problem to što je njegova veza s lijepom aristokratkinjom doprinijela prvom ozbiljnom 'gafu' pred kamerama vođe inače poznatog po medijskoj disciplini i strogo kontroliranoj javnoj personi.

Početkom lipnja, naime, Bardella je snimljen kako na Velikoj nagradi Monaka ispija piće i smije se s VIP gostima uz svoju djevojku u vrijeme dok se Francuska oporavljala od tragičnog slučaja silovanja i ubojstva 11-godišnje djevojčice.

Nekoliko dana kasnije, u udarnom televizijskom terminu, na pitanje je li putovanje bilo neprimjereno s obzirom na to da se poklopilo s tihim maršem za žrtvu, Bardella je odgovorio: "Je li ovo ozbiljno pitanje? Svaki dan se održavaju [tihi marševi]."

Nedostatak empatije?

Iako je istaknuo kako je obitelj žrtve izrazila želju da se političari ne pridruže demonstracijama, odgovor 30-godišnjeg desničarskog zastupnika Europskog parlamenta izazvao je medijske prozivke zbog navodnog nedostatka empatije. To je izazvalo nelagodu i unutar njegovog političkog tabora.

Ova epizoda, zasada, nije utjecala na Bardellin ugled - i dalje je vodeći kandidat za prvi krug francuskih predsjedničkih izbora 2027., a ankete pokazuju da bi bio konkurentan centrističkim suparnicima u drugom krugu.

Bardella će 7. srpnja saznati hoće li postati predsjednički kandidat Nacionalnog okupljanja - ako petogodišnja zabrana izbora Marine Le Pen bude potvrđena u žalbenom postupku. Bude li tako, njegov privatni život i slika koju projicira njegova djevojka postat će dio testa može li izdržati pritisak predsjedničke kampanje.

"Slušajte, ona se ne bavi politikom", rekao je za Politico Bardella koji je prethodno putem svog PR tima odbio komentirati ovu temu. "Sada je uz mene i izvanredna je žena. Iznimno sam sretan i iznimno zaljubljen", poručio je.